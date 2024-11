STELLANTIS * VEICOLI ELETTRICI: «MESE DI OTTOBRE, REGISTRATO AUMENTO COSTANTE DELLE VENDITE DELL’1,2%»

14.39 - mercoledì 13 novembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Nel mercato dei veicoli a basse emissioni (LEV), Stellantis fa registrare un aumento costante delle vendite, con una crescita nel mese di ottobre del 1,2% delle vendite di BEV nel mercato UE29 (Veicoli Passeggeri + Veicoli Commerciali).

Stellantis si conferma al primo posto in Francia, Italia e Portogallo sia a ottobre che da inizio anno, mentre in Austria, Germania e Paesi Bassi fa registrare una crescita costante su base annua

Da sottolineare la performance eccezionale ottenuta in Francia: Stellantis è leader di mercato, per il mese di ottobre e sul totale anno, sia nel segmento VP che VC, con la Peugeot 208 che si afferma come veicolo più venduto nei primi dieci mesi, mentre la Citroën e-C3, appena lanciata, è già il veicolo elettrico più venduto in ottobre. Questi risultati hanno portato Stellantis a conquistare la leadership nel segmento BEV, con una quota di mercato doppia rispetto al secondo player

Stellantis Pro One si riconferma al primo posto a ottobre e da inizio anno nel mercato complessivo e nel mercato BEV, con una quota di mercato superiore al 31%, un aumento complessivo dei volumi del 3,6% e una quota del 35,7% nel mercato BEV

Dopo i primi 10 mesi del 2024, Stellantis mantiene la sua posizione di forza nel mercato europeo, consolidandosi sul secondo gradino del podio con una quota di mercato di quasi il 17,5%

Nonostante le vendite complessive del settore siano diminuite negli ultimi mesi, le solide performance ottenute con alcuni marchi e in alcuni Paesi evidenziano la capacità di Stellantis di far fronte anche alle condizioni di mercato più difficili.

A fronte di un mercato dell’elettrico che stenta a prendere definitivamente slancio, Stellantis ha fatto registrare una crescita importante, facendo leva su un ampio portafoglio di veicoli elettrici a batteria (BEV), ibridi plug-in (PHEV) e ibridi leggeri (MHEV). A ottobre Stellantis ha fatto segnare per quanto riguarda i BEV una quota del 12,5% nel mercato UE29, con una crescita delle vendite del 1,2%. In Francia, i volumi sono cresciuti di oltre il 10% (in crescita del 31% su base annua), con la Peugeot e-208 tra i veicoli elettrici più venduti nei primi 10 mesi dell’anno. Dall’inizio dell’anno a oggi, la Peugeot e-208 e la Fiat 500e sono tra i 5 BEV più venduti (PC e CV). Grazie all’aumento della produzione, la Citroën ë-C3 a ottobre 2024 ha conquistato immediatamente la leadership del mercato d’oltralpe dei veicoli elettrici. Le vendite sono cresciute anche in Portogallo (+31,4%), Belgio (+16%) e Polonia (+12%), mentre nel Regno Unito, dove Stellantis è il principale produttore di furgoni elettrici e Vauxhall è leader nei canali retail e Motability, la crescita è stata addirittura a tre cifre (+188%).

Complessivamente, è soprattutto il marchio Peugeot ad aver fatto registrare una performance particolarmente brillante, con un aumento del 12,3% delle vendite e una crescita di quasi 1 punto percentuale della propria quota di mercato rispetto allo scorso anno. Stellantis, nel mese di ottobre e nell’anno in corso si conferma al vertice del mercato in Francia, Italia e Portogallo, mentre è sul podio in Germania, Spagna e Regno Unito. Complessivamente, dopo i primi 10 mesi del 2024, Stellantis ha fatto segnare nel mese di ottobre una quota di mercato del 17,5% nei paesi UE29 e si conferma al secondo posto della classifica in Europa.

Stellantis mantiene il 30% di quota di mercato in Francia e oltre il 31% in Italia, con cinque modelli nella top ten di entrambi i mercati (PC). In Francia, i modelli più venduti sono stati Peugeot 208, 308, 2008, 3008 e Citroën C3, mentre in Italia sono stati Fiat Panda, Lancia Ypsilon, Citroën C3, Peugeot 208 e Jeep Avenger, che si è anche aggiudicata il titolo di SUV più venduto. In Germania, le vendite sono aumentate di oltre il 7% nel mese di ottobre, con diversi marchi, come Citroën, Opel, DS Automobiles e Peugeot, che hanno registrato una crescita significativa rispetto allo scorso anno e hanno mantenuto una quota di mercato vicina al 14%. Anche in Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, Irlanda, Romania e Slovenia, la crescita delle vendite è stata significativa su base annua.

“Nonostante un mercato difficile e in continua evoluzione, Stellantis in Europa continua a dimostrare doti eccezionali di resilienza e adattabilità”, ha dichiarato Jean-Philippe Imparato, Chief Operating Officer di Stellantis per l’Europa allargata. “La nostra forte crescita nei principali segmenti dell’elettrico e le prestazioni eccellenti in diversi mercati testimoniano il nostro impegno a rispettare le normative europee senza perdere di vista la sostenibilità del nostro ecosistema, con l’obiettivo sempre ben chiaro di offrire una mobilità pulita, sicura e conveniente ai nostri clienti in Europa e oltre”.

Stellantis Pro One si attesta al vertice del mercato dei veicoli commerciali nel mese di ottobre, con una quota di mercato superiore al 31% e un aumento dei volumi del 3,6%, conquistando una quota di mercato del 35,7% nel segmento dei BEV. In Germania, questa crescita è stata ancora una volta particolarmente significativa, tanto che Stellantis vanta la leadership di mercato e una solida quota di mercato del 23,3%, forte di una crescita di 2,3 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Le vendite a ottobre sono cresciute anche in Austria (+12,6%), con numeri che sono valsi a Stellantis la leadership del mercato per la quarta volta consecutiva con il 27,5%; in Francia le vendite a ottobre sono aumentate del +5,2%, con Stellantis Pro One leader in tutti i segmenti; nei Paesi Bassi la crescita è stata molto solida, con un +110%, che ha fatto conquistare la leadership di mercato e raggiungere una quota del 26,2% nel mercato complessivo dei veicoli commerciali e del 28,9% nel mercato dei veicoli commerciali leggeri elettrici. In Portogallo, Stellantis mantiene una solida leadership, con il 47,13% di quota di mercato e con Peugeot come marchio numero uno con quasi il 20% di quota di mercato.

Stellantis Pro One resta sul podio nel Regno Unito, forte di un aumento delle vendite del 22,6% a ottobre 2024 rispetto allo stesso mese dello scorso anno, e del 27,9% di quota di mercato nel mercato complessivo dei veicoli commerciali leggeri. Stellantis si attesta al primo posto anche in Spagna con il 42% di quota di mercato, grazie ai marchi Citroën e Peugeot, rispettivamente leader nel mercato dei veicoli commerciali e dei veicoli commerciali elettrici a batteria. In Italia, Stellantis è al primo posto con il 38,24% di quota di mercato, forte del 21,5% di quota di mercato di Fiat Professional (leader del mercato) e di quasi il 10% di quota di mercato di Ducato. Anche in Polonia, Stellantis nel mese di ottobre si è confermata leader nel mercato dei veicoli commerciali, con il 24,6% di quota di mercato.