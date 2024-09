STELLANTIS * “SUPPLIER AWARDS”: “PREMIATI 68 FORNITORI GLOBALI E REGIONALI, PER LA QUALITÀ OPERATIVA”

14.57 - giovedì 26 settembre 2024

Stellantis premia 68 fornitori globali e regionali all’evento “Supplier Awards”.

21 fornitori globali hanno ricevuto il premio Fornitore dell’anno per l’impegno, la straordinaria qualità e l’eccellenza operativa dimostrati nel 2023.

Quarta edizione dei “Supplier Awards” di Stellantis al Lingotto, Torino, con la partecipazione di oltre 200 fornitori e partner internazionali.

TORINO – Stellantis ha premiato 68 dei suoi fornitori globali e regionali per il loro straordinario impegno, la qualità e l’eccellenza operativa dimostrati nel 2023. 21 fornitori sono stati premiati come i migliori nelle rispettive categorie e hanno ricevuto il premio di Fornitore dell’anno.

Alla quarta edizione, tenutasi il 24 settembre presso la storica Sala Conferenze del Centro Congressi del Lingotto a Torino, hanno partecipato oltre 200 fornitori e partner internazionali di Stellantis, a dimostrazione dell’importanza dell’evento.

“Siamo lieti di porgere le nostre più sincere congratulazioni ai vincitori e ai nominati del Fornitore dell’anno di quest’anno”, ha dichiarato Maxime Picat, Chief Purchasing and Supply Chain Officer di Stellantis. “La dedizione e gli elevati standard dei nostri fornitori sono stati determinanti per superare le sfide e raggiungere traguardi straordinari. Le loro prestazioni eccezionali, lo spirito di collaborazione e l’impegno per la qualità e la puntualità sono stati decisivi per i nostri piani di crescita continua”.

I Fornitori dell’anno 2024 di Stellantis

Quality

VMAX ha raggiunto standard di qualità di riferimento per il caricatore di bordo dei veicoli elettrici a batteria (BEV), mitigando la crisi del chip del processore del segnale digitale e supportando i lanci di SmartCar e BEV Gen 2.

Program Management

Mayco International ha assicurato la protezione del lancio, rispettando le scadenze del programma, ottimizzando il rilascio dei materiali, riducendo le carenze e aprendo un nuovo impianto di stampaggio per il lancio di un prodotto chiave di Stellantis.

Innovation

Garrett è stata premiata per l’innovativa tecnologia dei turbocompressori, per la collaborazione al progetto SMART EV e per il suo impegno per promuovere la mobilità sostenibile nelle regioni con scarsa elettrificazione.

Indirect Services

Kyndryl ha gestito le operazioni essenziali in diverse regioni, consentendo all’ente ICT di Stellantis di concentrarsi sull’innovazione digitale, la cybersecurity, i nuovi modelli di business e le soluzioni incentrate sui clienti.

Corporate Social Responsibility

Constellium è stata premiata per il suo grande impegno in ambito CSR, applicando requisiti rigorosi a sé stessa e alla propria supply chain, ricevendo valutazioni positive da importanti enti internazionali.

Carbon Footprint

Goodyear ha raggiunto prestazioni eccezionali in termini di resistenza al rotolamento ed efficienza dei veicoli, allineando l’impronta di carbonio agli obiettivi di Stellantis e impegnandosi a ridurre significativamente le emissioni, a pianificare l’uso di energia rinnovabile e a utilizzare materiali sostenibili entro il 2030.

Capex

CBWEE ha costantemente superato le aspettative nei progetti chiave, affermandosi come leader nel Body in White a livello internazionale, affrontando efficacemente le sfide e padroneggiando gli standard tecnici di Stellantis.

Raw Materials

LyondellBassell si è distinta per competitività e performance commerciale, supportando lo sviluppo di materiali ecologici e diventando un partner affidabile per le iniziative di economia circolare con un approccio orientato al cliente.

Supply Chain Parts

Denso ha raggiunto quasi il 100% di consegne puntuali a livello mondiale, garantendo operazioni regolari ed efficienza dei costi, dimostrando una dedizione eccezionale e una soluzione proattiva dei problemi in Sud America e nell’Europa allargata.

Supply Chain Logistics

MSC ha dimostrato una leadership eccezionale nella logistica delle consegne internazionali, dimostrando affidabilità e adattabilità e sostenendo lo sviluppo di nuove attività e rotte.

Aftermarket

Lesha ha sviluppato rapidamente filtri per l’aria motore e filtri al carbonio ad alta efficienza, utilizzando laboratori avanzati di test interni, espandendo e automatizzando le linee di produzione e creando filtri economici con filtrazione delle particelle PM 0,3, dimostrando la propria innovazione e leadership.

Powertrain

Bhavani Industries è stata nominata per la forte leadership, l’allineamento alle esigenze aziendali, il supporto a progetti chiave, risolvendo un problema di qualità dell’olio secco in Europa e garantendo affidabilmente la capacità di consegna nei tempi previsti.

Body & Interior

Mayco International ha dimostrato affidabilità costante. L’impegno nel gestire le acquisizioni e le attività di fornitori in difficoltà su programmi chiave come Wrangler, Gladiator e Charger, garantendo al contempo il successo dei clienti, dimostrano l’impegno per l’eccellenza e la crescita reciproca.

Electrical

Qualcomm Technologies, Inc. ha dimostrato una notevole agilità, fornendo un prezioso supporto tecnico su progetti cruciali all’insegna della competitività e dell’innovazione promuovendo un forte spirito di collaborazione.

Chassis & Adaptation

Dicastal è stata premiata per le sue notevoli performance economiche e qualitative e per la sua capacità di adattarsi alle aspettative del mercato globale. Le loro notevoli performance commerciali, la competitività regionale e l’agilità nell’aprire stabilimenti in Marocco e Messico sono state fondamentali per sostenere Stellantis a livello globale.

I Fornitori Regionali del 2024

Nord America

L’impegno di Android per la collaborazione, la partnership e la trasparenza è evidente nei loro sforzi strategici per industrializzare le sospensioni dello chassis di Ram.

Sud America

Brenex ha dimostrato un’eccezionale capacità di adattamento e impegno, aumentando il fatturato, superando le restrizioni di pagamento e garantendo la continuità delle operazioni negli stabilimenti Stellantis.

Europa allargata

Tiberina ha garantito un’industrializzazione tempestiva per i nuovi lanci, ha protetto i clienti, ha sostenuto la riduzione dei costi per Alfa Romeo e Maserati, ha raggiunto gli impegni di ottimizzazione del valore tecnico e ha collaborato in modo affidabile durante la crisi delle materie prime e dell’energia.

Medio Oriente & Africa

COFAT Automotive Systems ha stabilito nuovi standard industriali in termini di efficienza e sostenibilità, performando nello sviluppo collaborativo con Stellantis e dimostrando adattabilità nell’offrire soluzioni diverse e competitive per nuove aree di business esigenti come la micromobilità elettrica.

India & Asia Pacifico

IM Gears ha fornito ingegneria avanzata per gli ingranaggi ad anello, diversificando per soddisfare le esigenze di Stellantis, comunicando in modo trasparente, gestendo le sfide della supply chain e assicurando consegne puntuali e rispettando le scadenze del progetto.

Cina

Adayo è riconosciuta come un partner affidabile di Stellantis che si sta espandendo a livello globale, superando le aspettative nella ricarica wireless e raggiungendo una significativa competitività dei costi nell’approvvigionamento per le piattaforme STLA Small e moduli.

Candidati al premio Fornitore dell’anno del 2024

Un team internazionale e interfunzionale seleziona i candidati e i vincitori del premio Fornitore dell’anno sulla base delle prestazioni, dell’innovazione, e del rispetto dei valori e dell’impegno di Stellantis a raggiungere gli obiettivi di Dare Forward 2030. I seguenti fornitori sono stati nominati per le loro eccellenti prestazioni nelle rispettive categorie.

Maxime Picat ha ribadito l’importanza delle partnership e dell’impegno dei fornitori per il raggiungimento gli obiettivi di trasformazione di Stellantis. Durante l’evento, il management team della divisione Purchasing & Supply Chain Leadership hanno condiviso la strategia software dell’Azienda e i piani per lo sviluppo dei suoi 14 iconici brand.

