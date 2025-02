STELLANTIS * RISULTATI ESERCIZIO 2024: «RICAVI NETTI A 156,9 MILIARDI (- 17% SUL 2023,), UTILE NETTO A 5,5 MLD (-70%)»

08.30 - mercoledì 26 febbraio 2025

Stellantis riporta risultati dell’esercizio 2024 coerenti con la guidance aggiornata; atteso il ritorno a una crescita profittevole e ad una generazione di cassa positiva nel 2025. Ricavi netti pari a 156,9 miliardi di euro, in calo del 17% rispetto al 2023, con consegne consolidate in diminuzione del 12% per gap temporanei nella gamma prodotti e azioni di riduzione delle scorte ormai completate.

Utile netto di 5,5 miliardi di euro, in calo del 70%. L’utile operativo rettificato (1) di 8,6 miliardi di euro è diminuito del 64% con un margine AOI (2) del 5,5%. Il flusso di cassa industriale (3) è stato negativo per 6 miliardi di euro e riflette il calo dell’utile e l’impatto temporaneo del capitale circolante dovuto agli adeguamenti della produzione.

Le scorte totali al 31 dicembre 2024 sono diminuite del 18% pari a 268 mila unità in meno rispetto all’anno precedente, compreso un calo del 20% delle scorte dei concessionari statunitensi a 304 mila unità, superando l’obiettivo precedentemente comunicato di 330 mila unità.

Passaggio generazionale del portafoglio prodotti avviato nel 2024 con il lancio dei primi modelli costruiti sulle piattaforme STLA Medium e STLA Large ed utilizzo globale della piattaforma Smart Car attraverso il lancio in Europa delle Citroën C3/ë-C3.

La liquidità disponibile industriale complessiva si è attestata nel 2024 a 49,5 miliardi di euro, con una posizione finanziaria netta industriale di 15,1 miliardi di euro. Dividendo agli azionisti ordinari proposto a €0,68 per azione, pari a un rendimento del 5%, in attesa dell’approvazione degli azionisti.Una guidance finanziaria per il 2025 di crescita “Positiva” dei ricavi netti, margine AOI “Mid-Single Digit” e flusso di cassa industriale “Positivo”, che riflette sia la fase iniziale della ripresa commerciale sia le elevate incertezze del settore.

Il processo di nomina del nuovo Chief Executive Officer è in corso e si concluderà entro la prima metà del 2025. Nel frattempo, l’Azienda è concentrata sull’execution. “Nonostante il 2024 sia stato un anno di forti contrasti per l’Azienda, con risultati al di sotto del nostro potenziale, abbiamo raggiunto importanti traguardi strategici. In particolare, abbiamo lanciato nuove piattaforme e modelli multi-energy, novità che proseguiranno nel 2025; abbiamo avviato la produzione di batterie per veicoli elettrici attraverso le nostre joint venture e abbiamo reso operativa la partnership con Leapmotor International.

Le persone di Stellantis, ricche di talento e dedizione, stanno lavorando con energia e determinazione protesi al futuro, coinvolgendo i key-stakeholders e avvicinando il processo decisionale alle esigenze dei nostri clienti. Siamo fermamente intenzionati a guadagnare quote di mercato e a migliorare le performance finanziarie nel corso del 2025”.

Stellantis N.V. ha annunciato i risultati dell’esercizio 2024, performances coerenti con le indicazioni finanziarie aggiornate rilasciate a settembre 2024.

Nei 90 giorni trascorsi dall’inizio della transizione nella leadership, e mentre continua il processo di selezione del prossimo CEO entro la prima metà del 2025, il Comitato Esecutivo ad interim ha intrapreso azioni rapide e decisive per migliorare le prestazioni e la redditività dell’Azienda.

Queste azioni comprendono:

Completamento delle iniziative di gestione delle scorte, compreso il superamento degli obiettivi di riduzione delle scorte dei concessionari statunitensi;

Privilegiare i lanci di prodotto fondamentali per soddisfare al meglio le esigenze dei clienti in continua evoluzione, soprattutto negli Stati Uniti;

Utilizzare al meglio le flessibilità disponibili nell’ambito delle normative sulla CO2 per mitigare i rischi, continuando nel contempo a ridurre le emissioni;

Lavorare insieme ai nostri concessionari negli Stati Uniti e in Europa per accelerare il ritorno alla crescita;

Rafforzare la comunicazione con i fornitori per facilitare la collaborazione e la risoluzione dei problemi;

Innalzare il dialogo con i governi e le autorità di regolamentazione sulle questioni chiave del settore;

Accrescere la delega alle nostre regioni per un processo decisionale più veloce e rigore nell’esecuzione.

Guardando al difficile 2024, Stellantis ha iniziato la transizione verso la prossima generazione di prodotti, tra cui i primi costruiti sulle nuove piattaforme multi-energia STLA, che offrono ai clienti una maggiore libertà di scelta (motori a combustione interna, ibridi ed elettrici). I punti più importanti includono:

STLA Medium: i primi modelli ad utilizzare la nuova piattaforma multi-energia incentrata sui BEV sono la Peugeot E-3008, la Peugeot E-5008 e la nuova Opel Grandland. Le vetture offrono ai clienti la scelta tra varianti elettriche, ibride e ibride plug-in. La nuova ammiraglia DS N° 8, presentata a dicembre, offre la migliore autonomia BEV della sua categoria, fino a 750 km nel ciclo combinato WLTP;

STLA Large: questa piattaforma multi-energia altamente flessibile supporta nuovi modelli come la Dodge Charger Daytona, la Jeep® Wagoneer S, la Jeep® Cherokee replacement e la Jeep® Recon, oltre ai futuri veicoli Alfa Romeo, Chrysler e Maserati. I primi veicoli Dodge e Jeep sono in arrivo nelle concessionarie. La piattaforma supporta anche sistemi di propulsione ibridi e a combustione interna senza compromettere le capacità del veicolo;

STLA Frame: progettata per autocarri e SUV full-size body-on-frame, questa piattaforma debutterà nel 2025 con il Ram 1500 Ramcharger e successivamente con i veicoli del brand Jeep, dotati di un’innovativa tecnologia ibrida ad autonomia estesa;

Smart Car: Stellantis ha lanciato prodotti europei sulla piattaforma globale multi-energia Smart Car, tra cui la conveniente Citroën C3/ë-C3 e la nuova C3 Aircross, la Opel Frontera e la Fiat Grande Panda. Inoltre, la Citroën Basalt è stata lanciata in India e in Sud America.

Nel 2025, Stellantis lancerà 10 nuovi prodotti.

L’Intelligenza Artificiale è al centro della trasformazione digitale di Stellantis, che sta promuovendo progressi in diversi settori con partner di alto livello. Sfruttando l’intelligenza artificiale, Stellantis rafforza il suo impegno nello sviluppo di soluzioni innovative e basate sui dati che migliorano i suoi prodotti e l’esperienza di clienti e dipendenti. A titolo di esempio, all’inizio del 2025 Stellantis ha stretto una partnership con Mistral AI per esplorare lo sviluppo di un assistente avanzato per i veicoli, una delle tante iniziative che integrano l’intelligenza artificiale nelle nostre vetture e nei nostri processi operativi.

Stellantis ha inoltre presentato STLA AutoDrive 1.0, il primo sistema di guida autonoma sviluppato internamente, che offre funzionalità Hands-Free e Eyes-Off (Livello 3 SAE). STLA AutoDrive, insieme a STLA Brain e STLA SmartCockpit, farà progredire l’intelligenza del veicolo, l’automazione e l’esperienza dell’utente.

Stellantis prevede di pagare un dividendo di 0,68 euro per azione ordinaria, in attesa dell’approvazione degli azionisti. Il calendario previsto è: (i) Ex-date: 22 aprile 2025 per Euronext Milano ed Euronext Parigi e 23 aprile 2025 per il NYSE; (ii) Record date: 23 aprile 2025 per NYSE, Euronext Milano ed Euronext Parigi; (iii) Payment date: 5 maggio 2025 per NYSE, Euronext Milano ed Euronext Parigi.

PROSSIMI EVENTI: Assemblea annuale degli azionisti – 15 aprile 2025; Consegne e ricavi del 1° trimestre – 30 aprile 2025

Il 26 febbraio 2025, alle ore 14:00 CET / 8:00 EST, si terranno un webcast audio e una conference call in cui saranno presentati i risultati dell’esercizio 2024 di Stellantis. Il webcast e il replay saranno disponibili nella sezione Investors del sito web di Stellantis all’indirizzo www.stellantis.com. Il materiale della presentazione sarà pubblicato nella sezione Investors del sito web di Stellantis (www.stellantis.com) intorno alle ore 8:00 CET / 2:00 EST del 26 febbraio 2025.