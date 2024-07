STELLANTIS * RISULTATI DEL PRIMO SEMESTRE 2024: «LA PUBBLICAZIONE È PREVISTA PER IL 25 LUGLIO, ALLE 7:30 CEST – 1:30 EDT»

08.51 - mercoledì 10 luglio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

AMSTERDAM, 10 luglio 2024 – Stellantis N.V. ha annunciato oggi che i risultati del primo semestre 2024 e i materiali della presentazione saranno pubblicati nella sezione Investor del sito web di Stellantis (www.stellantis.com) intorno alle 7:30 CEST / 1:30 EDT di giovedì 25 luglio 2024.

Il live webcast audio e la conference call per presentare i risultati del primo semestre 2024 inizieranno alle 14:00 CEST / 8:00 EDT di giovedì 25 luglio 2024.

Le istruzioni per accedere al live webcast e alla conference call sono disponibili nella sezione Investors del sito web di Stellantis. Per coloro che non saranno in grado di partecipare alla sessione live, dopo l’evento un replay rimarrà disponibile sul sito web dell’Azienda.

Stellantis

