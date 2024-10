STELLANTIS * RICAVI NETTI: «A QUOTA 33 MILIARDI, IN CALO DEL 27% RISPETTO AL TERZO TRIMESTRE 2023»

08.25 - giovedì 31 ottobre 2024

Ricavi netti per 33 miliardi di euro, in calo del 27% rispetto al terzo trimestre del 2023, principalmente per minori consegne e un mix sfavorevole, oltre all’impatto dei prezzi e dei cambi. Consegne consolidate(1), di 1.148 mila unità, diminuite di 279 mila unità, ovvero del 20% su base annua. Il terzo trimestre del 2024 ha scontato la cessata produzione di diversi modelli per l’avvio della transizione del portafoglio prodotti a livello globale, la riduzione pianificata delle scorte in Nord America e gli impatti derivanti da un contesto di mercato europeo difficile.

Il piano prodotti rimane in linea con l’obiettivo di presentare circa 20 nuovi modelli nel 2024. I vuoti temporanei nella nostra gamma sono dovuti in parte alla trasformazione del portafoglio prodotti, che amplia la copertura del mercato, consolida le piattaforme e offre una flessibilità multi-energy unica.

Stock complessivo di 1.330 mila unità al 30 settembre 2024, in calo di 129 mila unità nel corso dei nove mesi. Lo stock presso la rete negli Stati Uniti, una priorità focale, è stato ridotto di oltre 80 mila unità dal 30 giugno al 30 ottobre 2024 ed è in linea con l’obiettivo precedentemente comunicato di riduzione di 100 mila unità entro il 30 novembre 2024.

L’accoglienza per i nuovi prodotti è stata molto positiva, con ordini per più di 50 mila unità per la nuovissima Citroën C3, circa 75 mila unità per la nuovissima Peugeot 3008 e oltre 200 concessionari pronti per il lancio europeo di Leapmotor.

Il programma di riacquisto di azioni proprie di 3 miliardi di euro si è concluso nel mese di ottobre (di cui 0,9 miliardi nel terzo trimestre), con un ritorno totale di 7,7 miliardi di euro agli azionisti nel 2024. Una politica del capitale coerente sosterrà la calibrazione dei dividendi e il riacquisto di azioni proprie nel 2025. Viene confermata la guidance finanziaria per il 2024, che era stata aggiornata lo scorso 30 settembre 2024.

Doug Ostermann, CFO

“Sebbene la performance del terzo trimestre del 2024 sia inferiore al nostro potenziale, sono soddisfatto dei progressi nell’indirizzare i problemi operativi, in particolare lo stock negli Stati Uniti, che è stato ridotto in modo significativo ed è in linea con gli obiettivi di fine anno, nonché la stabilizzazione della quota di mercato nello stesso Paese. In Europa, i nostri rigorosi requisiti di qualità hanno ritardato l’avvio di alcuni modelli dagli alti volumi, ma con i progressi compiuti nel risolvere le sfide, beneficeremo presto dell’espansione significativa che l’ondata di prodotti di nuova generazione porterà nel 2025 e oltre.”

Stellantis ha registrato un calo nei ricavi netti nel terzo trimestre 2024, un periodo segnato dalla transizione verso prodotti migliorati e dalle azioni di riduzione dello stock. L’Azienda conferma la guidance per il 2024 che era stata aggiornate il 30 settembre 2024. I ricavi netti sono diminuiti del 27% rispetto all’anno precedente, principalmente a causa delle consegne inferiori e di un mix sfavorevole, nonché degli impatti prezzi e cambi. Le consegne consolidate(1) per il trimestre chiuso il 30 settembre 2024 sono state pari a 1.148 mila unità, con un calo del 20% su base annua.

Offensiva sui prodotti

L’Azienda prevede di lanciare circa 20 nuovi modelli nel 2024. Questo offensiva di prodotti di nuova generazione presenta le prime offerte della famiglia di piattaforme STLA, dotate di una flessibilità multi-energy superiore (motorizzazioni ibride, completamente elettriche e benzina). Tre modelli sono stati lanciati nel terzo trimestre:

Alfa Romeo Junior

La nuova compatta riporta la sportività e la dinamica di guida best-in-class di Alfa Romeo nel combattuto segmento B del mercato europeo e viene offerta con la più ampia gamma di motorizzazioni per soddisfare tutte le esigenze dei clienti. Junior ha già raccolto più di 10.000 ordini.

Citroën C3

La ë-C3 completamente elettrica guida la quarta generazione della più popolare vettura di segmento B di Citroën e ha superato i 25.000 ordini dall’apertura. La ë-C3 ha un prezzo di 23.300 euro per la versione con un’autonomia elettrica di 320 km e di 19.900 euro per la versione in arrivo con autonomia di 200 km, rendendo la mobilità elettrica più accessibile. L’iconica e nuovissima C3 con la nuova versione Hybrid ha superato i 50.000 ordini.

Citroën Basalt

Già lanciata in India, la Basalt arriva in Sud America (Brasile) a partire da 89.990 R$, combinando spazio interno e stile Coupé come il SUV più conveniente sul mercato. La prossima ondata di lanci di prodotti in America prenderà il via a breve con la Dodge Charger Daytona completamente elettrica, la Jeep® Wagoneer S completamente elettrica, il nuovo Ram 1500 REV completamente elettrico e il pickup Ram 1500 Ramcharger, l’EV ad autonomia estesa.

In Europa, Leapmotor International, una joint venture guidata da Stellantis in collaborazione con la casa automobilistica cinese Leapmotor, ha consegnato i primi veicoli supportati da oltre 200 concessionari. Tra questi, il C10, un SUV del segmento D con un’autonomia di 420 km (WLTP) e il T03, una vettura compatta BEV a 5 porte del segmento A con un’autonomia di 265 km e un prezzo inferiore a 20.000 euro. La partnership offre ai clienti europei l’accesso a una tecnologia BEV avanzata e di alto valore, sostenuta dall’esperienza organizzativa e di vendita al dettaglio di Stellantis, distinguendo Leapmotor International dai suoi concorrenti.

Stellantis si è presentata al Salone dell’Auto di Parigi in ottobre con nuovi e migliorati veicoli elettrificati che offrono ai clienti una vasta gamma di opzioni per una mobilità pulita, sicura ed economicamente conveniente:

È stata presentata la Peugeot E-408, che amplia la gamma di veicoli BEV del marchio a 12 veicoli, la più completa di qualsiasi altro produttore europeo mainstream. Lanciata nel primo semestre, la nuovissima Peugeot 3008 ha raccolto circa 75.000 ordini, con un mix di BEV del 25%. Il debutto delle rinnovate Citroën C4 e C4 X – entrambe disponibili in versione completamente elettrica – con il nuovissimo concept C5 Aircross, basato su STLA Medium, segnano il passo successivo nel rinnovamento della gamma di veicoli del marchio. Il brand ha celebrato anche i quattro anni del veicolo di micromobilità Ami, e ha anche mostrato la futura generazione di Ami, che sarà in vendita nel 2025.

Alfa Romeo ha presentato l’anteprima mondiale della Junior IBRIDA, la compatta con Turbo Ibrido a Geometria Variabile da 136 CV e 48 volt, che si affianca alla batteria da 54 kWh dell’ELETTRICA, disponibile in due varianti di potenza, la 156 CV e la top di gamma, la VELOCE, da 240 CV e 410 km di autonomia. Il marchio ha anche presentato per la prima volta il model year 2025 di Tonale con nuove caratteristiche e interni rinnovati.

Leapmotor ha fatto un’entrata in scena di rilievo al Salone dell’Auto di Parigi con il debutto mondiale dell’attesissimo C-SUV B10, il primo modello della sua serie B costruito sull’avanzata architettura LEAP 3.5.

Spinta tecnologica

Quest’anno in Europa Stellantis avrà un’offerta di 40 modelli BEV, la maggior parte dei quali costruiti sulle piattaforme innovative e flessibili multi-energy. Queste piattaforme permettono a Stellantis di soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei clienti, adattandosi ai bisogni locali e regionali. Le Peugeot E-3008 ed E-5008, basate sulla piattaforma STLA Medium, offrono fino a 700 km di autonomia nel ciclo combinato WLTP, risultando le migliori della categoria nel loro segmento. Negli Stati Uniti, Stellantis ha annunciato un investimento di oltre 406 milioni di dollari in tre stabilimenti del Michigan per supportare la tecnologia multi-energia e la flessibilità produttiva, consentendo l’adattamento a vari scenari di elettrificazione.

Stellantis ha collaborato con la Commissione francese per le energie alternative e l’energia atomica (CEA) per sviluppare celle per batterie di nuova generazione. Questa collaborazione mira a garantire prestazioni più elevate, una durata utile superiore e una minore impronta ambientale, per favorire l’accessibilità e la sostenibilità dei veicoli elettrici a batteria. Stellantis prevede inoltre di incorporare le batterie allo stato solido di Factorial in una flotta di nuovissime Dodge Charger Daytona basate sulla piattaforma STLA Large entro il 2026, un passo fondamentale per arrivare alla produzione di massa della tecnologia delle batterie allo stato solido.

Creazione di valore

Stellantis Pro One ha inaugurato il suo nuovo hub globale per i veicoli commerciali al Mirafiori Automotive Park 2030 di Torino, per migliorare l’efficienza e la velocità decisionale. I veicoli commerciali rappresentano un terzo del fatturato netto di Stellantis. Stellantis Pro One ha chiuso il terzo trimestre al primo posto nel mercato dei veicoli commerciali EU30 con una quota di mercato superiore al 29% nei primi nove mesi del 2024 e un aumento del volume dell’1% rispetto all’anno precedente, e mantiene la leadership del segmento dei BEV al 32,8%.

Il 31 ottobre 2024 alle ore 13:00 CET / 8:00 EDT, si terrà un webcast e una conference call in cui saranno presentati le consegne e i ricavi riportati da Stellantis nel terzo trimestre 2024, con la pubblicazione del materiale attesa per le ore 8:00 circa CET / 3:00 a.m. EDT. Il webcast e il replay saranno disponibili nella sezione Investors del sito web di Stellantis (www.stellantis.com).