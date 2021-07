STELLANTIS * RCF: « FIRMATA UNA LINEA DI CREDITO REVOLVING SINDACATA DA 12 MILIARDI DI EURO, CON UN GRUPPO DI 29 BANCHE »

STELLANTIS annuncia la firma di una linea di credito revolving sindacata da 12 miliardi di euro. Amsterdam, 23 luglio 2021 – Stellantis N.V. (NYSE / MTA / Euronext Paris: STLA) (“Stellantis”) annuncia di aver firmato una nuova linea di credito revolving sindacata (“RCF”) di 12 miliardi di euro con un gruppo di 29 banche.

Questo nuovo RCF sostituisce gli attuali RCF sindacati da Groupe PSA (3 miliardi di euro) e dal Gruppo FCA (6,25 miliardi di euro), fornendo così un aumento della liquidità complessiva del Gruppo e un’estensione della durata della linea di credito.

Questo nuovo RCF, disponibile per le generali esigenze aziendali, è strutturato in due tranche: 6 miliardi di euro, con una durata di 3 anni, e 6 miliardi di euro, con una durata di 5 anni. Ciascuna tranche beneficia di due ulteriori opzioni di estensione di un anno ciascuna.

Questa operazione conferma il forte sostegno a Stellantis da parte delle sue banche internazionali.

