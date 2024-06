STELLANTIS * PRIMO INVESTOR DAY: »RIBADITI GLI OBIETTIVI FINANZIARI PER IL 2024, LA STRUTTURA PATRIMONIALE RIVISTA SUPPORTA FORTI RITORNI»

08.22 - giovedì 13 giugno 2024

Stellantis ribadisce gli obiettivi finanziari per il 2024 e riporta indicazioni sul primo e secondo semestre. La struttura patrimoniale rivista supporta forti ritorni.

In occasione del primo Investor Day di Stellantis, che avrà luogo oggi alle 8:00 EDT / 14:00 CEST ad Auburn Hills, Michigan, Stati Uniti, il CEO Carlos Tavares illustrerà i nove elementi strategici chiave che differenziano Stellantis, sui quali l’Azienda sta facendo leva per liberare valore e affrontare lo sconvolgimento e la ridefinizione dell’industria globale dell’auto.

La CFO Natalie Knight e altri membri del Top Executive Team forniranno aggiornamenti sulle region, sulle funzioni e sui brand dell’Azienda. Stellantis conferma i propri obiettivi finanziari per il 2024 ed il piano per il ritorno sul capitale:

• Margine di Adjusted Operating Income (“AOI”) a due cifre e free

cash flow industriale positivo

• Ritorno sul capitale: distribuzione di ≥7,7 miliardi di euro in

dividendi e riacquisti di azioni proprie nel 2024.

La CFO Natalie Knight ribadirà alcune indicazioni più specifiche in termini di aspettative per il primo ed il secondo semestre del 2024:

• Margine AOI atteso del 10-11% per il primo semestre, con free cash

flow industriale significativamente inferiore rispetto allo stesso

periodo dell’anno precedente

• Il lancio di nuovi modelli, le azioni sui costi e l’atteso miglioramento

del capitale circolante supportano l’opportunità di un miglioramento del margine AOI e del free cash flow industriale nel secondo semestre dell’anno.

Stellantis sta inoltre aggiornando il suo piano sul capitale con diverse modalità significative:

• Fissando livelli di liquidità con un target del 25-30% dei ricavi per il medio termine, spostando l’attenzione sull’efficienza del capitale e

sostenendo forti rendimenti per gli azionisti

• L’Azienda utilizzerà il riacquisto di azioni proprie ed i dividendi ordinari per remunerare il capitale degli azionisti

• Nel 2025, Stellantis punterà alla fascia alta del range del 25-30% della sua politica di distribuzione dei dividendi, rispetto al 25% degli

ultimi anni.

La diretta dell’evento sarà disponibile collegandosi a questo link:

I dettagli per assistere all’Investor Day di Stellantis sono disponibili anche nella sezione Investors del sito web corporate www.stellantis.com. Il

materiale presentato sarà disponibile all’inizio dell’evento.

#

Stellantis N.V. (NYSE: STLA / Euronext Milan: STLAM / Euronext Paris:

STLAP) è uno dei principali costruttor i di veicoli al mondo e ha l’ obiettivo

di proteggere la libertà di movimento attraverso mezzi sicuri, puliti ed

economicamente accessibili. Celebre per i suoi brand iconici e innovativi

– Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS Automobiles, FIAT,

Jeep® , Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram, Vauxhall, Free2move e

Leasys – Stellantis sta attuando Dare Forward 2030, un ambizioso piano

strategico che le permetterà di trasformarsi, entro il 2038, in un’ azienda

tecnologica di mobilità a zero emissioni nette di carbonio, con una

percentuale di compensazione a una cifra delle emissioni restanti,

creando al contempo valore aggiunto per tutti gli stakeholder. Per

maggiori informazioni, consultare il sito http://www.stellantis.com/it