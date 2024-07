STELLANTIS * LINEA DI CREDITO: “ ESTESA LA SCADENZA FINALE ED EMENDATA DI ‘REVOLVING’, SINDACATA (“RCF”) DI 12 MILIARDI DI EURO E SOTTOSCRITTA A LUGLIO 2021”

20.29 - mercoledì 17 luglio 2024

Stellantis N.V. annuncia di aver esteso la scadenza finale ed emendato la propria linea di credito revolving sindacata (“RCF”) di €12,0 miliardi di euro, originariamente sottoscritta nel luglio 2021.

La linea di credito sindacata comprende un ampio gruppo di 29 banche provenienti dall’Europa, America e Asia. La RCF è strutturata in due tranche: 6 miliardi di euro, con una durata di 3 anni (luglio 2027), e 6 miliardi di euro, con una durata di 5 anni (luglio 2029). Ciascuna tranche beneficia di due ulteriori opzioni di estensione di un anno ciascuna esercitabili al compimento del primo e del secondo anno dalla data della stipula dell’emendamento.

La RCF, come modificata con condizioni migliorate, garantisce la flessibilità finanziaria e rimane a disposizione per le generali esigenze dell’Azienda.

Questa operazione conferma il forte sostegno prestato a Stellantis da parte delle banche di relazione internazionali.

Stellantis

Stellantis N.V. (NYSE: STLA / Euronext Milan: STLAM / Euronext Paris: STLAP) è uno dei principali costruttori di veicoli al mondo e ha l’obiettivo di proteggere la libertà di movimento attraverso mezzi sicuri, puliti ed economicamente accessibili. Celebre per i suoi brand iconici e innovativi – Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS Automobiles, FIAT, Jeep®, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram, Vauxhall, Free2move e Leasys – Stellantis sta attuando Dare Forward 2030, un ambizioso piano strategico che le permetterà di trasformarsi, entro il 2038, in un’azienda tecnologica di mobilità a zero emissioni nette di carbonio, con una percentuale di compensazione a una cifra delle emissioni restanti, creando al contempo valore aggiunto per tutti gli stakeholder. Per maggiori informazioni, visitare www.stellantis.com.