STELLANTIS * FORNITORI: PREMIO QUALITÀ: « RICONOSCIMENTI A MERIT AUTOMOTIVE E TIBERINA / ADIENT E NEXEN / BROSE E STEEP PLASTIQUES / BATEMO E MITSUBISHI CHEMICAL / TOTAL ENERGIES / VALÉO / KUKA / ALPS ALPINE »

Il trofeo premia il livello di qualità, di impegno e di eccellenza operativa dei fornitori di Stellantis. Dodici fornitori sono stati premiati in otto diverse categorie per gli eccezionali risultati nel 2020, un anno particolarmente difficile per l’industria automobilistica. La cerimonia virtuale include gli interventi di Carlos Tavares, CEO di Stellantis, e di altri otto Top Executives.

Amsterdam, 1° giugno 2021

Quality First

Merit Automotive e Tiberina sono premiati per i loro risultati e il loro impegno nello sviluppo industriale e nella produzione, nel rispetto di tutti i requisiti di Qualità di Stellantis.

Competitiveness

Adient e Nexen sono premiati per i loro eccezionali risultati in termini di risparmio (a livello commerciale, di processo, di soluzioni tecniche e di logistica) e le loro proposte di un portafoglio di riduzione dei costi in linea con gli obiettivi di Stellantis.

Program Management

Brose e Steep Plastiques sono premiati per i loro risultati in termini di qualità delle consegne, rispetto dei programmi, controllo della deriva dei costi, gestione dei progetti, lanci di successo e per la loro competenza tecnica.

Innovation

Batemo e Mitsubishi Chemical Advanced Materials sono premiati per le loro capacità di proporre soluzioni tecniche innovative e nuovi servizi che creano valore.

Indirect services

Total Energies è premiata per le sue prestazioni in termini di servizio e di qualità, costi, puntualità delle consegne e reattività.

Corporate Social Responsability

Valéo è premiata per le sue performance ambientali, sociali ed etiche e per il controllo della sua catena di sub-fornitura. La performance è stata valutata da un fornitore terzo incaricato da Stellantis di valutare i requisiti internazionali per lo sviluppo sostenibile.

Capex

Kuka è premiata per la sua esperienza nel proporre e sviluppare apparecchiature di produzione altamente tecniche per Stellantis e nel garantire la sua implementazione con il massimo rigore.

Supply Chain

Alps Alpine è premiata per le sue eccellenti prestazioni di consegna, il controllo continuo della capacità degli strumenti di produzione e l’esecuzione dei programmi di produzione e consegna.

Stellantis è una delle principali case automobilistiche al mondo. Protagonista della nuova era della mobilità, è guidata da una visione chiara: offrire libertà di movimento con soluzioni di mobilità esclusive, convenienti e affidabili. Oltre al ricco know-how e all’ampia presenza geografica del Gruppo, i suoi maggiori punti di forza sono la performance sostenibile, la profonda esperienza e il grande talento dei suoi dipendenti che lavorano in tutto il mondo. Stellantis farà leva sul suo ampio e iconico portafoglio di marchi creato da visionari, che hanno trasmesso ai vari brand la passione che ispira dipendenti e clienti. Stellantis punta all’eccellenza, non alla grandezza, e si pone l’obiettivo di creare valore aggiunto per tutti gli stakeholder e le comunità in cui opera.