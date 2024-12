STELLANTIS * COMITATO ESECUTIVO AD INTERIM (“CEI”): «NOMI DIRIGENTI, CHÉREAU – CURIC – DEBOEUF – FILOSA – FOUCHER – IMPARATO – OSTERMANN – PICAT – DE ROVIRA»

18.56 - lunedì 2 dicembre 2024

AMSTERDAM, 2 dicembre 2024 – Il processo di nomina del nuovo Amministratore Delegato è in fase avanzata, gestito da un Comitato Speciale del Consiglio di Amministrazione, e si concluderà entro la prima metà del 2025. In attesa della conclusione del processo per la selezione del nuovo CEO, è implementata con effetto immediato la seguente organizzazione.

Il Comitato esecutivo ad interim (“CEI”) sarà responsabile della direzione e della supervisione della Società per conto del Consiglio di amministrazione. Il CEI sarà presieduto da John ELKANN. Il Comitato è composto dal Presidente e dai seguenti dirigenti con le seguenti responsabilità:

Xavier CHÉREAU – Human Resources and Heritage

Ned CURIC – Engineering and Technology, Software and Free2move

Arnaud DEBOEUF – Manufacturing and Supply Chain

Antonio FILOSA – America’s (North and South America) Regions, Chrysler, Dodge, Jeep®️, Ram, and the Design North America organization, including Maserati Design.

Béatrice FOUCHER – Planning

Jean-Philippe IMPARATO – Enlarged Europe, Pro One, and Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS, FIAT, Lancia, Opel and Peugeot. The Design Europe organization will also report to this position.

Douglas OSTERMANN – Finance

Maxime PICAT – Purchasing and Supplier Quality and the regions of Middle East & Africa, India & Asia Pacific, and China together with Leapmotor International.

Philippe de ROVIRA – Affiliates

A supporto del CEI e alle dirette dipendenze del Presidente ci saranno i seguenti Vicepresidenti esecutivi:

Bertrand BLAISE – Communications and CSR

Olivier BOURGES – Customer Experience

Giorgio FOSSATI – General Counsel

Santo FICILI – Maserati in addition to Alfa Romeo

Olivier FRANÇOIS – Marketing in addition to FIAT, Abarth and DS

Clara INGEN-HOUSZ – Public Affairs

Richard PALMER è stato nominato Special Advisor del Presidente e parteciperà al CEI come consulente per il gruppo dirigente.

