STELLANTIS * “CAR OF THE YEAR 2025”: «ALFA ROMEO JUNIOR ACCEDE ALLA SHORT LIST, COMPOSTA DA 7 FINALISTE»

10.52 - venerdì 15 novembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Alfa Romeo Junior accede alla short list composta dalle 7 finaliste che concorreranno all’ambito premio internazionale Car Of The Year 2025. La giuria internazionale è composta da 60 giornalisti dell’auto, provenienti da 23 paesi. Le vetture in concorso erano in totale 42, tutte per regolamento, commercializzate nel corso del 2024.

Da oggi i giurati del Car Of the Year si concentreranno sulle 7 finaliste e, valutando ognuna di loro secondo parametri molto specifici, eleggeranno La vincitrice il 10 gennaio 2025, in occasione del Salone internazionale di Bruxelles. Accedere alla Short list di un premio internazionale di questa caratura è motivo di assoluto orgoglio. Il giudizio positivo dei massimi esperti di settore premia un progetto straordinario con il quale Alfa Romeo ritorna, dopo diversi anni, nel segmento delle compatte.

Alfa Romeo annuncia con grande orgoglio l‘accesso alla fase finale dell’ambito premio internazionale “Car Of The Year”. Junior è stata testata su strada e valutata da una giuria di esperti di settore rappresentata da 60 giornalisti dell’auto provenienti da 23 paesi europei.

La short list riduce le pretendenti al titolo da 42 a sole 7 vetture che, a partire da oggi, saranno oggetto di ulteriori approfondimenti tecnici e test dinamici. Tra queste 7, la vettura che raccoglierà il maggior numero di voti, verrà eletta “Car Of The Year” in occasione del Salone di Bruxelles, il 10 gennaio 2025.

Sportiva nell’anima, compatta nelle dimensioni e stile italiano al primo sguardo. Junior rappresenta la nuova porta di accesso al mondo Alfa Romeo per tutti coloro, Alfisti ma non solo, che erano in attesa del ritorno del marchio in questo segmento. Per giocare un ruolo da protagonista, Alfa Romeo propone la compatta più sportiva ed emozionante da guidare dell’intera categoria, l’unica in grado di “dialogare” con coloro che hanno amato Giulietta e Mito, e attirare a sé una nuova generazione di Alfisti. Junior è inclusiva ed offre a tutti la possibilità di accedere ad una vettura distintiva e attraente. Conquistare una nuova generazione è la sua missione, e lo fa attraverso un nuovo linguaggio di design. A non mutare invece è l’attitudine innata alla sportività intesa come esperienza di guida coinvolgente nella quotidianità.

Junior si propone come oggetto cool ed unico, coniugando uno stile accattivante con la tecnologia più avanzata in termini connettività e dinamica di guida. Nessun compromesso sul comfort, come dimostra il bagagliaio più capiente tra i competitor premium (400l). Inoltre, la proposta commerciale di Junior è la più ampia del segmento offrendo totale libertà di scelta senza mai rinunciare alla distintiva sportività.

Junior è disponibile nelle configurazioni “IBRIDA”, 48v Hybrid VGT (Variable Geometry Turbo) da 136 CV, prima nel segmento ad offrire anche la variante a trazione integrale Q4, ed “ELETTRICA”, in 2 varianti di potenza con 156CV e autonomia fino a 410 km, e la più sportiva VELOCE con 280CV, massima espressione del DNA sportivo Alfa Romeo.