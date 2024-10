STELLANTIS * 50 ANNI “GRUPPO DIRIGENTI FIAT”: ELKANN, «CON VOI IL CORAGGIO DI AFFRONTARE SFIDE DIFFICILI, SENZA MAI ARRENDERSI»

19.19 - mercoledì 16 ottobre 2024

50° ANNIVERSARIO FONDAZIONE GRUPPO DIRIGENTI FIAT – TORINO 16 OTTOBRE 2024 – CENTRO CONGRESSI LINGOTTO

Intervento del Presidente di Stellantis John Elkann.

È un grande onore per me poter essere qui oggi con voi per il 50° anniversario dalla fondazione del Gruppo Dirigenti Fiat.

Erano gli anni dell’esplosione del terrorismo e dell’anarchia nelle fabbriche,… delle minacce alla democrazia,…. e delle continue visite in Italia dei funzionari del Fondo Monetario Internazionale, che venivano per capire se il Paese fosse in grado di resistere alla crisi provocata dall’interazione tra shock petrolifero e disordine sociale.

Quello che posso dire, per quanto ho saputo da mio Nonno, è che la sua maggiore preoccupazione era l’incolumità di chi lavorava in Fiat. La sua preoccupazione, peraltro, era più che legittima: l’assalto del terrorismo alle persone e alle fabbriche della Fiat lasciò sul terreno cinque morti e una cinquantina di feriti. Nessun’altra azienda pagò un così alto tributo alla crisi italiana.

Fu in questo clima che nacque il Gruppo Dirigenti Fiat. Il detonatore di quella determinazione a mettersi insieme fu, come sappiamo, il sequestro da parte delle Brigate Rosse di Ettore Amerio, direttore del personale di Fiat Auto, nel dicembre 1973.

Ma all’origine dell’associazione dei dirigenti Fiat c’era molto di più.

C’era la volontà di uscire allo scoperto e di affermare nella società italiana i valori positivi della nostra cultura industriale.

C’era il desiderio di mettersi a disposizione delle nostre comunità e del nostro Paese. E alle radici di tutto, il vero collante che teneva tutto insieme e che a cinquant’anni di distanza ancora caratterizza il Gruppo Dirigenti Fiat… alle radici c’era lo spirito Fiat, il sentimento d’orgoglio di appartenere a una delle più avanzate realtà imprenditoriali, ricca di competenze tecnologiche e fortemente orientata all’innovazione.

E ancora: il coraggio di affrontare sfide difficili, senza mai arrendersi. E l’indipendenza da qualunque condizionamento della politica.

Il fatto che voi siate qui stasera così numerosi a ricordare questo mezzo secolo dell’associazione è per me la misura di quanto lo spirito Fiat sia tuttora vivo, forte e condiviso.

Lo spirito Fiat è sempre stato uno spirito pionieristico. Fu proprio il Fondatore della Fiat, il Senatore Agnelli, a dire: “Soprattutto bisogna guardare sempre al futuro, antivedere l’avvenire delle nuove invenzioni, non avere paura del nuovo.”

Con questo spirito si lanciò e si affermò nella produzione automobilistica, il più potente motore di sviluppo industriale, economico, sociale e di costume del Novecento.

E Fiat fu pionieristica nell’automobile, ma anche in tanti altri ambiti in cui abbiamo avuto il coraggio di sperimentare, innovare, intraprendere.

• Abbiamo fatto volare aerei (battendo tra l’altro molti record mondiali).

• Abbiamo motorizzato navi e transatlantici.

• Abbiamo inventato treni d’avanguardia (ricordate il Pendolino?)

• Abbiamo meccanizzato l’agricoltura

• Abbiamo dotato il trasporto merci dei mezzi più moderni.

• Abbiamo creato importanti premesse per lo sviluppo dell’industria aerospaziale.

• E, non dimentichiamolo, abbiamo dato vita a realtà industriali ad alta tecnologia in giro per il mondo.

Questa sera vorrei sottolineare un altro aspetto: ed è quanto sia stato e sia tuttora fecondo lo “spirito Fiat” non solo dentro le nostre aziende, ma ogni volta che si riversa anche fuori. Penso alle moltissime attività imprenditoriali che sono nate o si sono sviluppate autonomamente proprio per iniziativa o sotto la guida di persone che hanno saputo far carriera in Fiat, hanno assorbito e maturato i valori della nostra cultura, ne hanno tratto spunto per nuove idee, nuovi investimenti, nuove occasioni di sviluppo.

E si tratta di idee, investimenti, occasioni di crescita che hanno fatto e stanno facendo bene al nostro Paese, rendendolo competitivo nel mondo.

Penso ad aziende come

•​Diasòrin, leader mondiale nelle tecnologie biomediche, nata da una costola della Società Ricerche Industriali Nucleari, l’unica società europea di ricerca in campo nucleare che seppe trasformarsi in produttrice di apparecchi medicali;

•​l’Avio, che è partner nel programma spaziale europeo Vega e in quello Ariane, il più grande lanciatore satellitare europeo, per il quale dal 1998 costruisce i booster.

•​l’Alenia nata nel 1990 dalla fusione di Selenia e della nostra partecipata Aeritalia, con l’apporto delle nostre attività di progettazione aeronautiche.

Penso anche imprese nate da vocazioni imprenditoriali formatesi in Fiat, a Reply con Mario Rizzante, a Enecom con le applicazioni fotovoltaiche di Diego Avesano, e tanti altri. Tutti esempi che mostrano che nel PIL italiano c’è tanto “spirito Fiat”.

Ecco dunque il secondo aspetto fondamentale dello “spirito Fiat”: l’intraprendenza per costruire il futuro puntando sull’innovazione.

Ma a questo vorrei aggiungere una breve riflessione.

Le persone che hanno assunto crescenti responsabilità nelle nostre Società sono sempre state dirigenti, capaci di identificarsi con l’azienda, la sua cultura e il suo sistema di valori.

Persone – come tutti voi che siete qui -, animate da un forte spirito di squadra, competenza e serietà.

Persone che si sentono accomunate da un forte senso di responsabilità nei confronti delle comunità in cui vivono.

Il Gruppo Dirigenti Fiat si è sempre occupato dei bisogni della collettività – con tutte le iniziative che verranno ricordate tra poco dal presidente Chiari e dalla vicepresidente Vernetti ; anche questo è parte integrante dello “spirito Fiat”. Fa parte della nostra storia, fin dai tempi delle colonie Fiat, della mutua Fiat e dell’assistenza medica Fiat….

… così come continua a far parte delle grandi iniziative di responsabilità sociale portate avanti dalle nostre società, soprattutto nell’ambito dell’istruzione.

Qui c’è il terzo aspetto dello “spirito Fiat” che vorrei richiamare: il senso di responsabilità e la solidarietà che ci lega alle nostre comunità.

Diversi studi indicano che meno dell’1% delle aziende fondate all’inizio del Novecento risultano ancora in vita.

Sopravvivono quelli che si sanno adattare meglio ai cambiamenti delle tecnologie, dei mercati, della domanda.

Ecco, noi apparteniamo a questo 1% che ha superato 125 anni di cambiamenti.

E per arrivare a questo traguardo abbiamo dovuto, abbiamo voluto, cambiare, senza mai perdere il nostro spirito pionieristico.

Vorrei ricordare alcuni esempi.

Dal suo stabilimento di Modena, Fiat Trattori ha continuato a crescere, a innovare per oltre un secolo, fino a diventare CNH, un leader mondiale che primeggia nei più importanti mercati del mondo. E lo stabilimento di Modena da cui tutto partì rimane all’avanguardia per le tecnologie per motori ibridi e elettrici montati sui nostri trattori.

Guardiamo agli ultimi decenni: a come Fiat Auto fosse in fondo alla classifica mondiale dei costruttori di auto, neanche nei primi dieci. Oggi il marchio Fiat è il più venduto di una realtà solida come Stellantis: il quarto costruttore al mondo, che ha la forza – professionale e finanziaria – per affrontare la transizione energetica Grazie a Stellantis, Fiat è in gara. E abbiamo voglia di competere con i migliori.

Di questa e di tante altre nostre storie, è più che legittimo sentirsi orgogliosi: è la manifestazione più evidente di quello “spirito Fiat” che non ha mai temuto di confrontarsi col futuro, con l’innovazione, con la concorrenza.

C’è chi in questi mesi, in questi giorni, sembra poco disposto a riconoscere i meriti di tutti coloro – dipendenti, collaboratori e anche voi, dirigenti – che hanno contribuito, sempre, a superare le sfide e a raggiungere straordinari risultati nei 125 anni di storia del nostro Gruppo.

Ma noi conosciamo, e voi più di tutti, quale è la realtà: con le polemiche strumentali, i rancori, i protagonismi non si risolve niente. Non si costruisce nulla. Oggi, come è accaduto in ognuno dei momenti difficili della nostra storia, intendiamo affrontare i problemi lavorando seriamente, insieme alle nostre persone e contando sugli elementi fondamentali dello “spirito Fiat”: coraggio per superare le difficoltà; intraprendenza per costruire il futuro; e senso di responsabilità verso le comunità a cui siamo legati.

Conosciamo le sfide che abbiamo davanti, ma sappiamo anche quanto è forte la passione che ci guida. E per questo sono convinto che possiamo guardare al domani con fiducia. Non solo per le nostre capacità professionali e manageriali, ma per lo spirito che ci anima e continua a guidarci. Lo spirito Fiat.

Grazie e Tanti auguri Gruppo Dirigenti Fiat, e a voi tutti!

John Elkann

Presidente Stellantis

