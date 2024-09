“STELLA ARTOIS DRAUGHT MASTERS“: «É SIMONE PRETTI DI BAR CENTRALE (PELLIZZANO – TN) IL MIGLIOR SPILLATORE DI BIRRA DEL NORD-EST ITALIA»

14.01 - mercoledì 18 settembre 2024

É Simone Pretti di Bar Centrale (Pellizzano – TN) il miglior spillatore di birra del Nord-Est Italia, che ha conquistato la vittoria nella seconda delle quattro tappe delle semifinali della quinta edizione di Stella Artois Draught Masters Italia, il contest organizzato da Stella Artois – premium brand di AB InBev – che ha lo scopo di eleggere il miglior spillatore di birra in Italia. La sfida si è tenuta lo scorso 17 settembre a Bagnolo (VI), presso La Barchessa di Villa Pisani.

Simone Pretti ha avuto la meglio tra altrettanti 20 professionisti (selezionati direttamente dal team di Stella Artois nei mesi precedenti), dimostrando di avere tutte le carte in regola per concorrere all’ambitissima finale e aggiudicarsi il titolo di miglior spillatore di birra della Penisola. La giuria che lo ha designato come vincitore, dopo un’avvincente sfida a colpi di spillatura seguendo il rituale dei 9 step Stella Artois, è stata composta da Tommaso Testaguzzi (Head of Sell In On Trade Italia – AB InBev), Christopher Paiewonsky (Quality Manager – AB InBev) e Silvio Losapio (Stella Artois Draught Master 2019).

«Sono felice di questa opportunità! É una soddisfazione e sono contento di aver vinto, tutti sono stati molto bravi e il livello era alto – ha dichiarato il vincitore della seconda semifinale del contest, Simone Pretti – Ringrazio anche mio fratello – nonché collega -, con il quale ho preparato la sfida, e Stella Artois, che ci ha dato la possibilità di prendere parte a questa avventura. Ora si guarda alla finale!»

Le prossime tappe delle semifinali si terranno il 15 ottobre a Roma e il 22 ottobre a Napoli. Al loro termine, soltanto una rosa di 8 concorrenti arriverà al grande appuntamento finale, che eleggerà il miglior spillatore d’Italia; oltre ai singoli vincitori, i rimanenti quattro spillatori saranno selezionati in base ai punteggi ottenuti nelle prove delle semifinali. In palio, una fornitura di birra omaggio e la “Belgian Experience” per visitare il Birrificio di Stella Artois.

Tutti gli aggiornamenti e i dettagli Stella Artois Draught Masters Italia sono disponibili sui canali social ufficiali (Facebook, Instagram) del contest.