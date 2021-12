STEGER (SVP) * DL FISCO-LAVORO: «ENTRATE GIOCHI, GRAZIE AL NOSTRO EMENDAMENTO ARRIVERANNO 100 MLN A BOLZANO E 90 A TRENTO »

11:27 - 3/12/2021

“Tra le norme di questo provvedimento anche quella che dà seguito all’accordo tra le province autonome e il governo per sanare il contenzioso sulle entrate da giochi con vincita in denaro. Grazie al nostro emendamento, assorbito successivamente da un emendamento dei relatori, arriveranno 100 milioni a Bolzano e 90 a Trento.”

Così il senatore della SVP Dieter Steger sul decreto fisco-lavoro approvato ieri sera in Senato.

“Questo provvedimento – ha aggiunto – fotografa bene la condizione nella quale ci troviamo. Le imprese hanno messo la testa fuori dalla crisi, ma devono fare ancora grandi sforzi per uscirne completamente. Per questo da un lato servono sostegni per il presente e dall’altro bisogna lavorare per tenere alta la crescita anche dopo il 2022.

Bene quindi tutte le norme sulle proroghe dei pagamenti, lo stralcio delle cartelle, le nuove rateizzazioni, le possibilità di ravvedimento operoso, pur sapendo che nella legge di bilancio bisognerà prevedere nuovi interventi in questa direzione.

Sempre in manovra – ha sottolineato – bisognerà lavorare sulla semplificazione del patent box, visto che in questo provvedimento non si è arrivati a una sintesi soddisfacente per le imprese che investono in ricerca e sviluppo.

Così come bisognerà aumentare gli aiuti contro il caro bollette a favore dei ceti deboli, introdurre nuove aliquote IRPEF che puntino soprattutto sul ceto medio per dare impulso ai consumi e aumentare le risorse per il taglio dell’IRAP, perché l’importo che si prospetta rischia di non essere adeguato.

Ma l’aspetto decisivo per l’efficacia di queste misure resta la gestione della pandemia. Lo vediamo bene in Sudtirolo, dove il passaggio alla zona gialla rischia di colpire una stagione sciistica su cui si riversano grandi attese. Per questo dobbiamo fare il possibile per salvaguardarla e siamo contenti dell’accelerazione sul nuovo green-pass e sulle terze dosi”, ha concluso.

STREIT ÜBER GLÜCKSSPIELEINNAHMEN ENDGÜLTIG BEIGELEGT

Zu den Bestimmungen des Steuer- und Arbeitsdekretes, über das heute im Senat abgestimmt wird, gehört auch die Vereinbarung zwischen den autonomen Provinzen und der Regierung zur Beilegung des Streits über die Einnahmen aus dem Glücksspiel. „Dank unseres Änderungsantrags erhält Bozen 100 Millionen und Trient 90 Millionen Euro aus den Glücksspiel-Einnahmen in unseren Provinzen“, zeigt sich SVP-Senator Dieter Steger zufrieden.

Das Dekret, so Steger, vermittele ein gutes Bild der Situation, in der wir uns derzeit befinden: „Die Unternehmen haben den Kopf aus der Schlinge gezogen, aber sie müssen noch große Anstrengungen unternehmen, um die Krise vollständig zu überwinden. Dafür braucht es einerseits Unterstützung jetzt, aber andererseits müssen wir ebenso daran arbeiten, das Wirtschaftswachstum auch nach 2022 hoch zu halten.“

Daher seien alle Regelungen über Zahlungsaufschübe, die Annullierung von Steuerrechnungen und die neuen Ratenzahlungen positiv zu bewerten, wohl wissend, dass neue Maßnahmen in diese Richtung auch im Haushaltsgesetz notwendig sein werden, so Steger weiter.

Ebenso werde es notwendig sein, die Beihilfen für die stark gestiegenen Stromrechnungen für einkommensschwächere Bevölkerungsschichten zu erhöhen, neue IRPEF-Sätze einzuführen, um vor allem die Mittelschicht zu entlasten und den Konsum anzukurbeln, sowie die Mittel für die Kürzung der IRAP zu erhöhen, da der bisher vorgesehene Betrag keineswegs ausreicht.

„Entscheidend für die Wirksamkeit all dieser im Dekret vorgesehenen Maßnahmen bleibt jedoch das Management der Pandemie. Dies zeigt sich deutlich in Südtirol, wo die Einstufung als gelbe Zone die Skisaison zu beeinträchtigen droht, an die große Erwartungen geknüpft sind. Deshalb müssen wir alles in unserer Macht Stehende tun, um diese zu retten! Daher sind der neue Super Green Pass und die Beschleunigung der Booster-Impfungen sehr positiv zu bewerten”, schließt Steger.