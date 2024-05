SPP * VICENDA CHICO FORTI: DI GIACOMO, «AD AGOSTO POTREBBE USCIRE IN SEMILIBERTÀ, NEL SECONDO SEMESTRE 2025 USCIRE DAL CARCERE GRAZIE ALLA LIBERAZIONE ANTICIPATA»

20.01 - lunedì 27 maggio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Di Giacomo (S.PP.) – Vicenda Chico Forti, ad agosto potrebbe uscire in semilibertà e nel secondo semestre 2025 uscire dal carcere grazie alla liberazione anticipata. Si legge in una nota dell’agenzia ANSA regione Trentino “inoltrata domanda per la semilibertà di Chico Forti ad agosto. Avrà lavoro. Lo riferisce il Sindacato di Polizia Penitenziaria S.PP.”, il segretario generale del Sindacato di Polizia Penitenziaria Aldo Di Giacomo chiarisce di non essere a conoscenza di nessuna domanda di semilibertà inoltrata da Chico Forti all’autorità competente e né se avrà un contratto di lavoro ad agosto. Tali circostanze non sono mai state riferite dal segretario generale dell’S.PP. all’Ansa del Trentino.

Si chiarisce che per i reati commessi da Chico Forti è possibile richiedere la semilibertà dopo 20 anni di detenzione e che per tale richiesta è necessario un contratto di lavoro e la buona condotta all’interno dell’istituto; inoltre, serve una valutazione di sintesi redatta dall’aria educativa (direzione del carcere) che va stilata in tre mesi per i detenuti che vengono da altro carcere. Ciò significa che se il detenuto Forti ritenga di avvalersi di tale istituto è verosimile che possa ottenerlo nel mese di agosto. Altresì per chi è condannato all’ergastolo ha diritto a 45 giorni a semestre di liberazione anticipata se ha avuto una condotta irreprensibile all’interno dell’istituto penitenziario; pertanto se Chico Forti farà richiesta di liberazione anticipata, ciò vorrebbe dire avere lo sconto di pena di 90 giorni l’anno per tutti i 24 anni trascorsi in galera ossia 2160 giorni di libertà anticipata che gli consentirebbero di uscire nel secondo semestre 2025. Dei detti istituti, inoltre, ne potrebbe fare richiesta chiunque si trovi nelle condizioni del detenuto Forti; pertanto, nel caso di specie nessuna corsia preferenziale è stata messa a disposizione di Chico Forti che si avvale di leggi dello Stato.

*

Sindacato Polizia Penitenziaria S.PP.

Segretario Generale: Dott. DI GIACOMO Aldo