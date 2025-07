SPP – SINDACATO POLIZIA PENITENZIARIA * IPM BECCARIA-MILANO: DI GIACOMO, «EVASO UN GIOVANE DETENUTO, LA CARENZA DI PERSONALE È LA PRIORITÀ»

07.29 - lunedì 28 luglio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Evaso detenuto da Beccaria-Milano. Di Giacomo (S.PP.), carenza personale penitenziario è la priorità delle priorità. L’unico a non esserne consapevole è il sottosegretario Delmastro.

Un giovane detenuto – arrestato per rapina a mano armata – è evaso dall’Ipm Beccaria-Milano, scavalcando alcune inferriate. Il caso riaccende l’attenzione, che sembrerebbe sopita, sul Beccaria da sempre il più problematico tra gli Ipm e sulle evasioni che si ripetono coinvolgendo le carceri. A riferirlo è Aldo Di Giacomo, segretario generale S.PP. aggiungendo che le evasioni e i tentativi di evasione sono aumentati del 300 per cento in pochi mesi a riprova che il problema della sorveglianza e quindi degli organici del personale penitenziario è la priorità delle priorità, perché come per il Beccaria in tutti gli istituti si approfitta della carenza di agenti, in troppi casi in 4 a sorvegliare 60-70 detenuti.

L’unico a non esserne consapevole– aggiunge Di Giacomo –il sottosegretario Delmastro che continua a lanciare messaggi di ottimismo e a ripetere che è tutto sotto controllo. Le cronache di questi giorni ci riferiscono che sono già quattro le evasioni e i tentativi in una settimana. Quanto al Beccaria siamo in presenza di un istituto molto difficile in particolare per età e provenienza dei giovani detenuti. Il Beccaria è diventato da qualche mese il “caso” di cosa accade negli istituti penali per minorenni. L’attuale sistema carcerario per minori non solo non serve a nulla, anzi si rivela una sorta di scuola per delinquere con il 90% di chi entra si avvia verso una “carriera criminale” passando come stadio successivo immediato al carcere normale. Il 70% dei ragazzi entra per custodia cautelare, con una permanenza media di poco superiore ai 100 giorni.

Nel corso del 2023, il 79,3% degli ingressi in carcere si è avuto per custodia cautelare. Ben oltre la metà degli ingressi rimanenti (140 su 237) è avvenuta per esecuzione pena dalla libertà. Per noi – dice il segretario S.PP. – le misure da mettere in campo sono decisamente più complesse dando priorità alle assunzioni di nuovo personale penitenziario per garantire il rispetto del regolamento carcerario “calpestato” dalle continue aggressioni e violenze agli agenti e di assistenza psicologia e sanitaria e se realmente si vuole mettere fine ai suicidi di detenuti, già 44 dall’inizio dell’anno”.