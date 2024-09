SPP – SINDACATO POLIZIA PENITENZIARIA * DI GIACOMO, «ENNESIMA EVASIONE DAL CARCERE DI MILANO BECCARIA, CHIEDIAMO LA SCARCERAZIONE DEI COLLEGHI»

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Ieri sera ennesima evasione dal carcere di Milano Beccaria. Dopo i due fratelli evasi nella mattinata di ieri 8 settembre, nella serata di ieri intorno alle 21 è evaso un terzo detenuto. A comunicarlo Aldo di Giacomo segretario generale del sindacato di polizia penitenziaria S.PP. Dall’arresto dei colleghi ad aprile ad oggi ci sono stati 5 evasioni e 6 rivolte; 5 poliziotti penitenziari sono ancora in carcere. Ne chiediamo la scarcerazione, gli arresti domiciliari possono essere più che sufficienti. A mio avviso non vi sono le condizioni per continuare gli arresti cautelari. Siamo servitori dello Stato, innocenti fino al giudicato come qualsiasi altro cittadino. La polizia penitenziaria è l’unica a pagare per un sistema allo sfascio mentre il governo e l’Amministrazione Penitenziaria fanno finta di niente, conclude Di Giacomo.