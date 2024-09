SPP – SINDACATO POLIZIA PENITENZIARIA * CONTRATTO: DI GIACOMO, «RAGGIUNTO IL “TRAGUARDO” DEI MILLE GIORNI SENZA RINNOVO, ALTRO CHE LA PROMESSA DI CONCEDERE PIÙ SOLDI»

11.46 - lunedì 30 settembre 2024

Contratto personale penitenziario – Di Giacomo (S.PP.), raggiunto il “traguardo” dei mille giorni senza rinnovo. “Il personale penitenziario, come il personale di tutte le forze di polizia e dell’ordine, ha raggiunto il “traguardo” dei mille giorni senza il rinnovo del contratto. È la contraddizione più forte per un Governo che dice di avere a cuore come priorità la sicurezza dei cittadini e si dimentica dei lavoratori che devono garantirla”. Così Aldo Di Giacomo, segretario generale S.PP., per il quale “ai ritardi si aggiungono le proposte di rinnovo che si riducono a 180-190 euro lordi in più al mese.

Altro che promessa di concedere più soldi agli agenti penitenziari rispetto alle altre categorie. La realtà, invece è il 5,78% di incremento medio certificato dalla Ragioneria Generale per tutti i dipendenti pubblici, anche per quelli delle forze di polizia. È bene che i cittadini conoscano la verità: lo stipendio medio di un poliziotto si aggira in media sui 1600 lordi al mese e dopo tre anni di inflazione cumulata al +17% l’aumento che il governo vorrebbe riconoscere al comparto si limita al +5,7%. Da parte nostra – aggiunge Di Giacomo – non smetteremo di rivendicare un rinnovo dignitoso per restituire dignità ai servitori dello Stato che nello svolgere il proprio dovere quotidianamente mettono a rischio la propria incolumità fisica, lavorano ormai da sempre con turni di 12-14 ore, accumulando decine di ore di straordinario e soprattutto decine di giorni di ferie non godute.

Contestualmente ad aumenti dignitosi in busta paga che permettano almeno il recupero del potere d’acquisto per le donne e gli uomini in divisa continuiamo a chiedere un piano straordinario di assunzioni e accettabili condizioni di lavoro e di vita per contrastare il preoccupante fenomeno dei suicidi tra i lavoratori di polizia. Infine l’attivazione della previdenza complementare per garantire un futuro sicuro al personale penitenziario che va in pensione”.