SPP SINDACATO POLIZIA PENITENZIARIA * CARCERE DI PAVIA: DI GIACOMO «14° SUICIDIO IN 5 ANNI, È UNA MORTE ANNUNCIATA»

“Il suicidio del giovanissimo detenuto nordafricano, con problemi psicologici, nel carcere di Pavia, il 14esimo in questo istituto negli ultimi 5 anni, per noi è una “morte annunciata”. Un nuovo anello della lunghissima catena della “strage di Stato” che rispecchia la tendenza generale che interessa 64 suicidi dall’inizio dell’anno per un totale di 178 morti di cui 115 per “altre cause”. Ad affermarlo è Aldo Di Giacomo che aggiunge: “sono sempre più giovani, con poco tempo di detenzione, extracomunitari e con problemi psichici i suicidi nelle carceri italiane.

Lo ripetiamo da tempo inascoltati. In Italia, la salute mentale in carcere è una questione critica: circa il 15% dei detenuti ha una diagnosi psichiatrica grave, a cui aggiungere un altro 10% con problemi psicologici e il numero è in aumento. Nonostante l’aumento del disagio mentale, le risorse professionali (psichiatrici, psicologi) sono scarse e non adeguate ad affrontare le necessità come le risorse finanziarie dedicate alla sanità penitenziaria.

Una situazione che richiede particolari interventi sia di supporto psicologico che di assistenza con mediatori culturali, figure professionali che mancano quasi del tutto. Come sindacato polizia penitenziaria non vogliamo fermarci alla conta delle vittime, per altro controversa nel numero, anche questo a riprova della scarsa attenzione da parte dell’Amministrazione Penitenziaria. E se non fosse per i continui interventi degli agenti i morti sarebbero ancora di più. Servono azioni concrete ed immediate e non più annunci. Il piano del Ministro Nordio per la prevenzione si è rivelato un flop.”.

