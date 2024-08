SPINELLI (NOI TRENTINO) * ALCIDE DE GASPERI: «SENZA LA SUA LEZIONE DI POLITICA E VITA OGGI NOI TRENTINI NON SAREMMO QUELLI CHE SIAMO»

15.37 - lunedì 19 agosto 2024

DE GASPERI, SPINELLI (NOI TRENTINO): “SENZA DI LUI E LA SUA LEZIONE DI POLITICA E DI VITA OGGI NOI TRENTINI NON SAREMMO MAI STATI QUELLI CHE SIAMO”

“Nel settantesimo anniversario della morte di Alcide De Gasperi celebriamo una figura storica ovviamente di enorme importanza non solo per la politica italiana, europea internazionale, ma anche e soprattutto un campione del nostro Trentino, probabilmente la vera anima e il vero artefice della nostra attuale autonomia. La sua eredità politica e morale non ha bisogno di riconoscimenti, essendo insita in tutti gli sviluppi della nostra storia recente e presente, e ben salda con i piedi nel futuro.

Nulla di ciò che oggi siamo, nessuno dei risultati che abbiamo raggiunto sarebbe stato possibile senza De Gasperi, senza questo figlio di Pieve Tesino che ha rivoluzionato, con la sua moderazione e la sua lungimiranza visionaria, il nostro essere comunità attraverso due guerre e i primi, decisivi anni della neonata Repubblica italiana.

La sua continua e infaticabile ricerca di soluzioni pacifiche e concertate dei conflitti, la solida visione europeista sono architravi del nostro pensiero, e permeano quotidianamente l’impegno del nostro movimento politico a fare del Trentino un laboratorio e un motore sempre attivo di civismo, di moderatismo, di passione e interesse per il territorio come base del concetto di buona amministrazione della cosa pubblica.

Il nostro grazie a De Gasperi è dunque il grazie a una figura e a un simbolo che continuano a essere un attualissimo modello di riferimento per la comunità trentina in generale”.

È quanto dichiara Achille Spinelli, segretario provinciale di Noi Trentino per Fugatti Presidente e assessore provinciale allo sviluppo economico, lavoro, università, ricerca