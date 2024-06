SPARKASSE E SACE * TRENTINO – VETRI SPECIALI: «SUPPORTATO IL GRUPPO CON UN FINANZIAMENTO DA 12 MILIONI, DURATA DELL’OPERAZIONE 5 ANNI»

11.35 - giovedì 6 giugno 2024

Sparkasse e SACE supportano il gruppo Vetri Speciali SpA con un finanziamento da 12 milioni di euro

Vetri Speciali SpA che realizza contenitori in vetro destinati ai prodotti più prestigiosi dei mercati del vino, dei liquori e dell’olio di oliva ha beneficiato di un finanziamento di 12 milioni di euro concesso da Sparkasse – Cassa di Risparmio di Bolzano SpA. L’operazione ha una durata di 5 anni ed è assistita al 70% da SACE con Garanzia Futuro.

L’intervento contribuisce a supportare il programma degli investimenti dell’azienda e dalle società del gruppo.

Vetri Speciali SpA nasce nel 1994 e opera nel settore della produzione e commercializzazione di contenitori in vetro cavo di forma e colori non usuali, sviluppando le proprie produzioni in due poli industriali localizzati l’uno nell’area trentina e l’altro nell’area trevigiana/pordenonese; ha in corso il riposizionamento dello storico stabilimento di Pergine Valsugana nell’area dell’unità produttiva in Gardolo (TN). L’investimento nel suo complesso sarà di circa 100 milioni di € e utilizzerà tutte le migliori tecnologie del settore.

Oggi il Gruppo serve oltre 800 clienti ed impiega più di 900 persone con un fatturato consolidato nel 2023 di 329 mln di euro.

Osvaldo Camarin, Amministratore Delegato Vetri Speciali SpA, ha dichiarato: “Abbiamo creduto e puntato molto sull’eseguire un notevole investimento nel Trentino, territorio nel quale insistono molte aziende sia di grandi che di piccole dimensioni che possono utilizzare le bottiglie da noi prodotte. Vicinanza, pertanto, alle imprese del territorio, sostenibilità ambientale, garanzia di continuità e miglioramento costante del servizio. Per far fronte al notevole impegno finanziario il fatto di avere una banca locale che ci supporta con la possibilità di ricorrere tempestivamente al credito sicuramente ci aiuta.”

Nicola Calabrò, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Sparkasse – Cassa di Risparmio di Bolzano, ha commentato: “L’operazione realizzata per il Gruppo Vetri Speciali è un esempio del nostro impegno a supportare le aziende clienti nei loro programmi di crescita e di internazionalizzazione. Siamo da sempre determinati ad affiancare le realtà produttive del territorio, offrendo loro consulenza e soluzioni personalizzate in grado di supportare i loro piani di sviluppo”.

Riccardo Simoli, Senior Relationship Manager Mid&Large Corporate SACE, ha dichiarato: “Siamo lieti di supportare insieme a Cassa di Risparmio di Bolzano una realtà come Vetri Speciali, che ha fatto del connubio tra tradizione artigianale e innovazione la chiave del suo successo. La volontà da parte dell’azienda di continuare ad investire sull’innovazione tecnologica in ottica sostenibile e crescere sui mercati globali affidandosi anche a SACE è il segnale che le imprese italiane stanno progressivamente acquisendo consapevolezza sull’importanza di dotarsi di strumenti come Garanzia Futuro per affrontare le sfide del futuro in sicurezza e diventare sempre più resilienti e competitive.”