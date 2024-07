SPAGNOLLI (AUT) * ORSI PERICOLOSI: «SOPPRESSIONE, SOLO CON INTERVENTI DRASTICI SI POTRÀ RIPRISTINARE UNA CONVIVENZA EQUILIBRATA»

16.44 - martedì 30 luglio 2024

“Sbaglia il Ministro Pichetto Fratin. Sopprimere i singoli orsi che si dimostrano confidenti o pericolosi è proprio la soluzione che consente di conservare la popolazione di orsi, purché costituita da quegli individui che, per natura, sono poco inclini ad avvicinarsi all’uomo.”

Così in una nota il vicepresidente del Gruppo per le Autonomie, Luigi Spagnolli.

“Chi parla di crudeltà dovrebbe interrogarsi sulle ragioni che spingono la quasi unanimità delle persone che abitano i nostri territori a chiedere un maggiore interventismo. Per nessuno è facile, ma bisogna prendere atto che un equilibrio si è rotto e che sussiste un problema di pubblica incolumità. Solo con interventi drastici di soppressione degli orsi pericolosi si potrà ripristinare una convivenza equilibrata tra uomini e orsi in un territorio densamente antropizzato come sono le Alpi italiane.”

