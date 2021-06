SOLEO SHOW – TRENTINO ALTO ADIGE * MISS FESTE VIGILIANE 2021: « IL TITOLO A NICOL DALFOVO, 17ENNE DI MEZZOLOMBARDO »

Venerdì 25 giugno, alle ore 21.30 i riflettori si sono accesi puntuali in Piazza Fiera, in occasione della serata dedicata alla moda e alla bellezza.

Dopo un anno di stop, con tutte le dovute cautele – distanziamento, mascherine, misurazione temperatura, igienizzazione delle mani e soprattutto la prenotazione obbligatoria del posto – Trento ha dimostrato di voler ripartire.

Numeroso il pubblico presente, nonostante le difficoltà della prenotazione obbligatoria dei posti, alla serata che ha avuto come fil rouge la sensibilizzazione degli acquisti fatti con il cuore presso i negozi del centro storico, ha visto un connubio di moda e bellezza.

Lo spettacolo, presentato da Sonia Leonardi, impeccabile anche nella regia della serata, non è stato fermato nemmeno dalla minaccia del temporale ed ha visto sfilare in passerella la bellezza delle 16 ragazze, di età compresa tra i 17 e i 24 anni provenienti da tutta la provincia.

Sulla passerella allestita per l’occasione in Piazza Fiera, le ragazze hanno avuto la possibilità di indossare le stupende creazioni realizzate dagli studenti del Centro Moda Canossa e le meravigliose novità del settore accessori proposte da: Glo Calzature, Zotta pelletteria e Ottica Romani.

Molto apprezzato il momento dedicato all’alta moda, con i ricercati abiti sartoriali e da sposa, di grandissima eleganza realizzati con grande cura dalla stilista Cristina Gaddo ed indossati oltre che dalle candidate al titolo di Miss Trento Vigiliane anche dalle madrine della serata: Cecilia Bernardis, Miss Trentino Alto Adige 2019 e Samy Margoni Miss Trento uscente.

Ospiti dell’evento l’atleta pluricampione del mondo di sci nautico Thomas Degasperi e il capitano del Trento Calcio, Andrea Trainotti, reduce dalla recente meritatissima promozione in serie C1.

Applauditi gli interventi del trasformista ed imitatore Luciano Maci che con le sue interpretazioni dei più famosi cantanti italiani ha portato una ventata d’allegria. Proponendo Vasco Rossi, Renato Zero, Caruso e altri noti personaggi.

Entusiasmante anche l’esibizione delle giovani atlete della Ginnastica Trento, con le loro performance ed evoluzioni aeree, ed il sensuale medley di balli caraibici proposti dagli ex campioni italiani Vanessa Gazzini e Christian Valle.

Nel corso della serata, la giuria – presieduta da Roberto Stanchina, Vicesindaco ed assessore al Commercio del Comune di Trento – ha apprezzato le diverse ragazze in gara, decretando come vincitrice assoluta, la bellezza semplice e pulita della diciassettenne di Mezzolombardo Nicol Dalfovo.

Nicol, ragazza intraprendente e ottimista ha affrontato la passerella con la timidezza della prima volta, ma nello stesso tempo con la giusta determinazione nel voler portare a casa il titolo.

Assieme a Nicol, sul podio e quindi anche loro finaliste regionali troviamo: al secondo posto con il titolo di Miss Bellezza Rocchetta la diciannovenne studentessa di Trento Anna Sofia Chicco, al terzo posto con la fascia Be Much troviamo Mariarosaria Perrotta, 21 anni di Trento, studentessa universitaria ragazza timida in apparenza ma determinata.

Con la fascia di Miss Quarta Classificata la diciottenne di Trento, studentessa di moda Nicole Osele, a seguire con la fascia di Miss Quinta Classificata la studentessa di Trento, neo diplomata Elisa Cestele.

Chiudono la classifica a pari merito come Camilla Stedile, 19 anni di Dimaro Folgarida e Giulia Santoro, 21enne studentessa di Trento.

L’hairlook di tutte le splendide bellezze in passerella è stato curato con grande professionalità dalle mani del team del salone Fascino di Ravina e dal salone Hair Fashion di Terry di Trento in Galleria Tirrena, mentre il trucco è stato affidato al centro Healthy Center.

Durante la serata sono state assegnate, dall’assessore Stanchina, due importanti targhe al commerciante più giovane Silvia Biasiolli con la sua pasticceria artigianale aperta pochi giorni fa in Via Mazzini e al commerciante più longevo l’Erboristeria Cappelletti di Piazza Fiera in attività dal 1909, con l’attuale proprietaria Emanuela Boschetti. Un riconoscimento alla categoria per dare ancora più valore a chi crede nel commercio e a chi valorizza sempre e comunque una professione diventata sempre più complicata, fortemente minacciata dallo shopping on line.

Un ringraziamento speciale va a Lucio Gardin, direttore artistico delle Feste Vigiliane, all’organizzazione delle Feste Vigiliane, al Comune di Trento, alla Cassa Rurale di Trento, a Giacca impianti elettrici, al Consorzio Trento Iniziative, all’Apt Trento, Monte Bondone e Valle dei laghi e ad Internorm.

La serata è visibile on demand sul canale youtube idelaweb tv e sui nostri social @soleoevents.

Ringraziamo tutti i media partner: ildolomiti.it, La Gazzetta delle Valli, l’Adigetto.it, l’Adige, giornaletrentino.it, agenziagiornalisticaopinione, Trentino Tv ed Rttr.

