SOLEO SHOW – MISS ITALIA TRENTINO ALTO ADIGE * “MISS TRENTO 2024“: «SUL PODIO LA 21ENNE LISA PETROLLI, DI ROVERETO»

16.16 - venerdì 12 luglio 2024

Giovedì 11 luglio in una calda serata estiva, è stata eletta Miss Trento 2024.. Una gremita Piazza Fiera a Trento ha ospitato, per il 15esimo anno consecutivo, la prima tappa del tour estivo del Concorso Miss Italia, confermando anche una volta il gradimento dal parte dei Trentini dello spettacolo dedicato alla bellezza, moda, musica e sport. Alle ore 21.00 i riflettori si sono accesi sul palco e passerella, messi a disposizione dal Comune di Trento, dove bellezza, moda, musica e sport sono stati gli ingredienti principali di una serata da tutto esaurito.

La serata ha visto alternarsi sul palco momenti dedicati alla elezione di Miss Trento, a momenti in cui si sono susseguite le suggestive coreografie della associazione Des Etolies e le evoluzioni aerre delle giovanissime atlete della Ginnastica Trento, che hanno emozionato e coinvolto il numeroso pubblico presente.

Le ragazze partecipanti al titolo di Miss Trento hanno aperto la serata con una coreografia frizzate e divertente curata da Cristiana Bertelli. Di età compresa tra i 18 e i 30 anni, per lo più studentesse, molto sportive e molto determinate, tutte provenienti dalla provincia di Trento, hanno deciso di partecipare alla sfilata alcune per superare la loro timidezza, altre per tentare di entrare nel mondo della moda, altre per passare una giornata diversa all’insegna del divertimento e per fare nuove amicizie.

La serata è stata presentata con la consueta energia dalla dinamica Sonia Leonardi, che da molti anni dirige il Concorso per la Regione Trentino-Alto Adige. Ad inizio serata molto apprezzato è stato l’intervento del Vicesindaco Elisabetta Bozzarelli che ha elogiato la moda a kilometro zero e invitato il pubblico a sostenerla. A seguire l’importante messaggio dal presidente della Lega Tumori Trentino, Dott. Cristofolini che ha ricordato l’importanza della prevenzione, sensibilizzando il pubblico a sostenere uno stile di vita sano fin dalla giovane età. Elemento determinante per poter ridurre il rischio tumori.

La giuria, presidiata dal notaio Patrizia Pagano e composta da altri giurati tra cui la modella internazionale e Miss Eleganza Trentino Alto Adige Gema Zarina, l’attrice comica Loredana Cont ed altri esponenti prestigiosi della nostra provincia ha decretato come vincitrice del titolo di Miss Trento, Lisa Petrolli 21 anni di Rovereto, impiegata e molto sportiva. Bionda, fisico atletico, occhi azzurri si è iscritta alla sfilata per superare i suoi limiti e per avvicinarsi al mondo della moda. Oltre all’accesso alle Finali Regionali ha vinto un prezioso gioiello offerto dalla Gioielleria Obrelli per Miluna.

Sul podio anche altre 5 ragazze che la giuria ha ritenuto meritevoli di accedere alle Finali Regionali.

Miss Rocchetta è stata Fabiana Trentin, 20 anni di Telve di Sopra, studentessa universitaria anche lei molto sportiva. Pratica scialpinismo, ciclismo, trekking, pallavolo e corsa. Al terzo posto, con la fascia di Miss Framesi è stata eletta la altissima diciasettenne di Vallarsa, Anita Zeni, studentessa di scienze umane.

Quarta classificata Saska Barac, 21 anni di Rovereto, studentessa di psicologia.

Al quinto posto Francesca Targa, 17 anni di Pergine Valsugana, studentessa di economia con il sogno di diventare una brava commercialista.

L’ultimo biglietto per le regionali è stato conquistato da Vivien Battan, impiegata di 20 anni di Bastianelli, classificatasi al sesto posto. Tutte le modelle sono state valorizzate con acconciature curate dallo staff di Bellezza Studio di Trento, parte Il make up è stato curato dal Anna Costa make up e da Fiorenza Make up.

Durante la serata, non è mancato il momento dedicato alla moda, che ha visto sfilare gli abiti creati dalle talentuose studentesse del Centro Moda Canossa di Trento. Questa collaborazione, che si rinnova da diversi anni, ha portato in passerella sia eleganti abiti da sera che raffinati abiti da giorno, tutti realizzati a mano dagli studenti della scuola professionale.

Alla serata era presente anche la vincitrice dell’anno scorso, Ginevra Bombardelli, una studentessa diciannovenne di Mori che successivamente è stata eletta Miss Sport Trentino-Alto Adige. Presenti anche Michela Andreatta, l’attuale Miss Trentino-Alto Adige, e Gema Zarina, Miss Eleganza Trentino-Alto Adige.

Come detto, la serata di giovedì 11 luglio non ha celebrato solo la bellezza, ma ha anche offerto momenti esibizioni artistiche di alto livello. La scuola di ballo Des Etoiles di Mauro D’Alessio ha curato i momenti di danza, portando sul palco i campioni di danze latine, come jive, samba, rumba e cha-cha, e presentando uno spezzone del musical “Cantando sotto la pioggia”.

Anche le giovanissime atlete della Ginnastica Trento, campionesse regionali, seguite da Susanna, hanno emozionato il pubblico con le loro evoluzioni aeree, immergendoci nel mondo affascinante della ginnastica ritmica.

Il concorso, giunto con successo alla sua 85esima edizione, è capitanato dalla patron Patrizia Mirigliani e continua a cercare talenti che vadano oltre la bellezza, distinguendosi per personalità, carisma e capacità artistiche. Miss Italia è da sempre un trampolino di lancio per chi desidera entrare nel mondo dello spettacolo dalla porta principale.

Il tour 2024 in Trentino-Alto Adige prevede i seguenti appuntamenti: prossimo appuntamento 16 luglio a Valcanover, 19 luglio a Cles, 21 luglio a Sarnonico, 23 agosto al Bar alla Spiaggia Campolongo, 28 luglio a Pinzolo, 30 luglio a Canazei, 31 luglio ad Arco, 4 agosto a Spormaggiore, 7 agosto ad Andalo, 9 agosto a Fiera di Primiero, 13 agosto a San Leonardo in Passiria, 16 agosto a Folgaria. Il tour si concluderà con la finalissima domenica 18 agosto nella splendida Piazza Duomo di Bressanone, che ospiterà l’elezione di Miss Trentino-Alto Adige per l’ottavo anno consecutivo.

Un ringraziamento speciale va all’Azienda per il Soggiorno di Trento, al Comune di Trento, alla Cassa Rurale di Trento, a Giacca Impianti Elettrici, Mak Costruzioni, Internorm, Assidal Assicurazioni, Personal Real, Ceccato Automobili e Zadra Arredamenti. Ringraziamo inoltre Radio Nbc, Tv 33, Trentino Tv e Rttr, media partner della serata, oltre a tutti i media web che seguono sempre con grande interesse l’evento.

Se vuoi partecipare ad una delle prossime sfilate, ed hai dai 18 ai 30 anni, chiama subito 0461.239111

L’iscrizione è aperta fino ad agosto ed è gratuita info@soleoshow.com