SOLEO SHOW – MISS ITALIA TRENTINO ALTO ADIGE * MISS CORTINA SULLA STRADA DEL VINO: « ELETTA GINEVRA BOMBARDELLI, DICIOTTENNE DI MORI »

11.06 - giovedì 3 agosto 2023

Eletta Miss Cortina sulla strada del Vino. Con una piacevole brezza estiva, nella suggestiva Piazza San Martino a Cortina sulla strada del vino, uno dei paesi più piccoli dell’Alto Adige, mercoledì 2 agosto, si è svolta la penultima tappa delle selezioni provinciali Miss Italia per il Trentino Alto Adige. La serata ha riscosso un gran successo grazie ad un gremito pubblico che ha apprezzato molto l’evento.

La serata, è stata riconfermata dopo un anno di assenza, grazie al sostegno ed impegno della Associazione Turistica, il Comune, l’Hotel Teutschhaus, e le numerose aziende locali, che collaborando assieme hanno reso possibile l’evento. Protagonista non solo la bellezza, ma anche la musica e la buona gastronomia. Infatti, gli spettatori hanno potuto vedere la sfilata comodamente seduti degustando un gustoso menu pensato ad hoc per la serata.

Le ragazze in gara provenienti da tutta la Regione, tra i 17 e i 26 anni, studenstesse, lavoratrici, chi con la passione per la danza chi per la pallavolo, chi per la campagna o per la montagna, sono state presentate dalla consueta eleganza di Sonia Leonardi, si sono messe in gioco per riuscire a portare a casa la corona e il diritto di accedere alle Finali Regionali.

La serata si è aperta con la sigla ufficiale di Miss Italia, per proseguire con la sfilata degli abiti da sera e con il classico body istituzionale, per il passaggio davanti alla giuria, presieduta dal Sindaco Manfred Mayr.

Inoltre le ragazze si sono cimentate in una divertente sfilata con abiti casual, presentandosi con un look semplice “da tutti i giorni”. La vincitrice del titolo di Miss Cortina Sulla Strada del Vino, incoronata dal sindaco Manfred Mayr è stata la bellissima e sorridente diciottenne di Mori, Ginevra Bombardelli studentessa di ragioneria e pallavolista.

Seconda classificata con la fascia di Miss Rocchetta, Laura del Fabbro di Laghetti di Egna, 25 anni, Ssportiva, studentessa universitaria in scienze della formazione primaria. Medaglia di bronzo, con la fascia Miss Framesi per la biondissima Giulia Gelmetti, ventirtreenne di Pietramurata, impiegata presso uno studio dentistico.

A salire sul quarto gradino del podio anche Katharina Ladurner, 18 anni di Lagundo, studentessa al liceo linguistico. Quinta classificata è stata la dicanovenne Aurora Zandron di Predaia, studentessa all’università di lettere. Un parimerito per il sesto posto: Ludovica Amenici e Ilenia Calza. Ludovica, 18 anni, di Bolzano, con la passione per il tetaro, studentessa al liceo scientifico pratica danza agonistica. Ilenia Calza, 18 anni di Cavedine, prossima studentessa di scienze motorie e pallavolista professionista.

Durante la serata, il pubblico ha avito modo di apprezzare due esibizioni:

Angelica Lazzerini, finalista regionale con il tiolo di Miss Social, ha deliziato il pubblico con un’allegra cover estiva e Federica Morandi, 18 anni di Rovereto, ha mostrato tutto il suo talento proponendo al pubblico un emozionante e coinvolgente assolo con l’arpa.

A curare l’hairlook di tutte le ragazze sono statii due saloni presenti: il Salone Hair Studios di Bolzano di Paola Foldi ed il Salone Elisabetta di Cles di Monica Odorizzi, in rappresentanza del marchio Framesi, new entry nella famiglia Miss Italia per il 2023.

Un grazie a Radio Nbc, radio partner della serata. Ricordiamo anche il prossimo ed ultimo imminente appuntamento di agosto con le selezioni provinciali della bellezza: domenica 6 agosto a Spormaggiore in Piazza della Chiesa, con Lucio Gardin come super ospite.

La prima data delle Finali Regionali, a cui le ragazze potranno partecipare sarà l’8 agosto a Fiera di Primiero segue Andalo il 9 agosto, Folgaria il 12 agosto e Lagundo il 15 agosto. La finalissima Regionale del Concorso Nazionale Miss Italia per eleggere Miss Trentino Alto Adige sarà ospitata per il settimo anno consecutivo in Alto Adige e precisamente nella suggestiva ed elegante Piazza Duomo di Bressanone lunedì 21 agosto.

In questa, che sarà la serata più importante ed attesa, voluta dalla Associazione Turistica e dal Comune di Bressanone, dedicata alla moda e allo spettacolo, verrà eletta la ragazza più bella della nostra Regione, che prenderà la corona di Michelle De Pinto, e che per un anno intero veicolerà la bellezza della nostra Regione in tutta Italia. Un ringraziamento a Radio Nbc, radio partner e a Sparkasse, sponsor della serata.

Sonia Leonardi sprona le ragazze a vincere la timidezza e ad iscriversi per vivere un’esperienza diversa, per divertirsi e socializzare. Si creano nuove amicizie e possono nascere delle buone opportunità lavorative nel campo artistico.

Le sfilate di Miss Italia sono dei veri e propri casting per conoscere meglio le ragazze che potranno poi anche collaborare con noi. Infatti, quasi tutte le nostre modelle ed hostess, hanno iniziato partecipando a Miss Italia.

Credere nei sogni è ancora possibile e non dobbiamo mai smettere di farlo. Iscriviti gratuitamente al Concorso, fino a metà agosto, chiedi informazioni a soleo@soleoshow.com – 0461 239111

Ricordiamo che le iscrizioni sono aperte e gratuite per tutte le ragazze dai 18 ai 30 anni che hanno voglia di vivere una bella esperienza, da cui spesso nascono delle ottime opportunità lavorative. Soleo@soleoshow.com tel. 0461.239111