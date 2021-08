SOLEO SHOW * MISS ITALIA TRENTINO ALTO ADIGE: « A FIERA DI PRIMIERO “MISS ELEGANZA“ È ANNA SOFIA CHICCO, “MISS BE MUCH“ ELENA CAMPISI »

Giovedì 19 agosto si è disputata la doppia Finale per l’elezione di Miss Eleganza Trentino Alto Adige e Miss Be Much a Fiera di Primiero e precisamente nella accogliente Via Fiume, davanti al Municipio, allestita per la serata con una passerella e con le sedie distanziate per garantire l’osservanza delle regole Covid.

Riflettori accesi a partire dalle ore 21.15, grazie alla sempre preziosa collaborazione del Comitato Fierainsieme, dalla Azienda di promozione e turismo capitanata dal Presidente Antonio Stompanato e del Comune, con il Sindaco Daniele Depaoli che da ben 17 anni ospita con grande successo la serata.

23 le ragazze finaliste, che, curate nel look dallo staff di Nicoletta di Nicky Beauty Saloon di Fiera di Primiero e dal Salone Hair Fashion Roberto di Mezzano, hanno sfilato in passerella tra gli applausi del numeroso pubblico, con eleganti abiti da sera e con il body istituzionale per conquistare le due corone.

Durante la serata, molto apprezzato è stato lo spazio dedicato alla sfilata di moda, in cui i negozi di Fiera di Primiero hanno presentato un flash dei capi autunno-inverno 2021-2022. Bellotto, Gaio Store, Bancher, Night & Day e Chiaro Scuro sono stati i protagonisti di questo momento fashion, portando nella Piazza un tocco di mondanità e di voglia di tornare alla normalità.

Sul podio con le due medaglie d’oro si sono qualificate le due emozionatissime Anna Sofia Chico ed Elena Campisi.

La fascia di Miss Eleganza è stata assegnata ad Anna Sofia Chicco, alta 178, 19 anni di Trento, studentessa di moda a Verona, super sportiva, ha praticato Kick Boxing, nuoto, tennis, danza. Vorrebbe diventare una modella professionista.

Miss Be Much è stata eletta Elena Campisi, segretaria 21enne di Trento, mora, alta 175. Prossima studentessa di medicina, sogna di avere una bella famiglia come la sua.

Le due finaliste, oltre alla corona Miluna, offerta dalla gioielleria Bellotto, si sono aggiudicate il lasciapassare per le prefinali e formeranno il gruppo delle 8 prefinaliste della nostra regione. Si aggiungono alle già qualificate: Veronica Borzaga 18 anni di Pergine Valsugana, Martina Diener 19 anni di Rovereto, Nicol Dal Fovo 18 anni di Mezzolombardo e Giulia Cabella 18 anni di Bolzano, che si sono già qualificate rispettivamente nelle Finali di Andalo e di Lagundo.

Sonia Leonardi, regista ed organizzatrice, da sempre, dell’intera Kermesse che si dice soddisfatta di come sta andando la stagione 2021, nonostante le difficoltà legate alla situazione Covid: “Ringrazio di cuore le località che ci hanno ospitato anche quest’anno con il consueto entusiasmo, credendo nelle grandi potenzialità dell’evento e dando la possibilità a tutte le persone coinvolte di sentirsi gratificate ed apprezzate, in primis alle ragazze che quest’anno più che mai hanno voglia di vivere questa esperienza divertendosi e portando a casa un pizzico di leggerezza. Una voglia di tornare alla normalità che parte anche dagli eventi ”.

Un sentito grazie va come sempre da tutti i media che ci danno spazio: l’Adige, il Trentino online, Corriere del Trentino, Ladigetto.it, Trentotoday.it, La voce del Trentino, il Cinque, Rttr, Trentino Tv, La Gazzetta delle Valli, Agenzia giornalistica Opinione.