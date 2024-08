SOLEO SHOW * MISS ITALIA TN-AA – SECONDA FINALE REGIONALE – FIERA DI PRIMIERO: «MISS MILUNA CHIARA FRANCIA DI BOLZANO, MISS ELEGANZA FRANCESCA TARGA DI PERGINE VALSUGANA»

11.49 - sabato 10 agosto 2024

La seconda finale regionale del Trentino Alto Adige si è svolta con successo e grande affluenza di pubblico nella serata di ieri, venerdì 9 agosto a Fiera di Primiero, nell’accogliente Via Fiume davanti al Municipio. Un grazie alla sempre preziosa collaborazione del Comitato Fierainsieme capitanato dal Presidente Antonio Stompanato, della Apt e del Comune, con il Sindaco Daniele Depaoli che da ben 20 anni ospita con grande successo la serata.

In passerella 32 ragazze che si sono qualificate nelle numerose sfilate provinciali di qualificazione che sono iniziate a giugno e che, nella serata di ieri, hanno sfilato in passerella con eleganti abiti da sera e i consueti body Miluna per conquistare le due corone. A curare l’hair look di tutte le ragazze è stato il Salone Giulia Style di Giulia Partel di Predazzo, in rappresentanza del marchio Framesi, new entry nella famiglia Miss Italia per il 2024.

Durante la serata in passerella ha trovato spazio anche un’eccezionale sfilata di moda, in cui alcuni negozi di Fiera di Primiero Bellotto, Gaio Store, Night and Day e i bellissimi e colorati abiti tirolesi di Bancher sono stati i protagonisti con un’anticipazione della presentazione dei capi autunno-inverno 2024-2025. Emozionante anche l’intervento canoro della giovanissima Gisele, la tredicenne brasiliana che con la sua incredibile voce ha donato un momento di spettacolo durante la serata.

Durante lo spettacolo, un momento dedicato anche all’importanza della lotta contro la violenza sulle donne, con un’interpretazione curata nei dettagli dalle ballerine e coreografe Emma Corvino e Veronica Turrini. Le Miss hanno ballato con dei nastri rossi legati al braccio sinistro, colore simbolo della tematica, trasmettendo il messaggio che le donne vanno protette e amate.

Sonia Leonardi, regista ed organizzatrice, da sempre, dell’intera Kermesse che si dice entusiasta di come sta andando la stagione 2024: “Ringrazio di cuore tutte le località che ci hanno ospitato con il consueto entusiasmo, credendo nelle grandi potenzialità dell’evento e dando la possibilità a tutte le persone coinvolte di sentirsi gratificate ed apprezzate. Le nostre serate danno la possibilità alle ragazze di vivere un’esperienza personale divertente e gratificante per la loro autostima. Vivono un sogno che può durare una giornata o di più e diventare una professione”.

Due le fasce vinte nella serata, Miss Miluna e Miss Eleganza, titoli di grande importanza e ambiti da molte concorrenti. Ad aggiudicarsi il titolo di Miss Miluna Trentino Alto Adige, la diciannovenne di Bolzano Chiara Francia. Chiara è una studentessa presso il liceo classico dalla personalità molto decisa, pratica palestra e pallavolo e il suo motto è quello di “viversi la vita a pieno per non avere rimorsi”. Non si aspettava la vittoria e al momento della proclamazione era incredula e felice.

Titolo di Miss Eleganza per l’ambiziosa diciottenne di Pergine Valsugana Francesca Targa, una studentessa di finanza e marketing che sogna di avere una famiglia piena di amore nel suo futuro. Francesca, bionda dal fisico statuario, ha partecipato al concorso di Miss Italia per superare i suoi limiti e fare una nuova esperienza.

Le due vincitrici della serata sono ora delle Finaliste Regionali del Trentino Alto Adige e si sono aggiudicate il lasciapassare per le prefinali nazionali formando il gruppo delle 9 ragazze della nostra regione. Le prefinali si volgeranno dal 4 al 7 settembre a Numana, dove arriveranno 240 ragazze da tutta Italia. Solo in 40 proseguiranno dall’8 al 15 settembre per partecipare ad una speciale Accademia che le vedrà protagoniste di un percorso di formazione professionale artistico. Al termine di questa settimana verrà eletta la nuova Miss Italia.

Un ringraziamento speciale va a tutti i media che ci seguono con interesse, a Radio Nbc, radio partner della serata, per la sempre preziosa collaborazione. La prossima data delle Finali Regionali, a cui le ragazze potranno partecipare sarà il 13 agosto a San Leonardo in Passiria, per poi spostarsi a Folgaria il 16 agosto.

La finalissima Regionale del Concorso Nazionale Miss Italia per eleggere Miss Trentino Alto Adige sarà ospitata per il nono anno consecutivo in Alto Adige e precisamente nella suggestiva ed elegante Piazza Duomo di Bressanone domenica 18 agosto. In questa, che sarà la serata più importante ed attesa, voluta dalla Associazione Turistica e dal Comune di Bressanone, dedicata alla moda e allo spettacolo, verrà eletta la ragazza più bella della nostra Regione, che prenderà la corona di Michela Andreatta, e che per un anno intero veicolerà la bellezza della nostra Regione in tutta Italia.

Ricordiamo che le iscrizioni sono aperte e gratuite per tutte le ragazze dai 18 ai 30 anni che hanno voglia di vivere una bella esperienza, da cui spesso nascono delle ottime opportunità lavorative.