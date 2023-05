SOLEO SHOW * MISS ITALIA – “LE VALLI – BORGO VALSUGANA” (TN): « AL PRIMO POSTO LA BOLZANINA LISA ZAFFONI, 20 ANNI STUDIA ALLA FACOLTÀ DI OSTETRICIA »

07.49 - domenica 21 maggio 2023

Al via, oggi, l’edizione 2023 del Concorso Nazionale Miss Italia in Trentino Alto Adige, il concorso più seguito e accreditato d’Italia, capitanato da Patrizia Mirigliani ed arrivato alla sua 84esima edizione.

Il primo appuntamento con la bellezza per il 2023, con ingresso gratuito, è stato sabato 20 maggio, con inizio alle ore 15.30 presso una affollata piazzetta del centro commerciale Le Valli di Borgo Valsugana.

La sfilata per l’elezione di Miss Le Valli, è stata organizzata per volontà del Gruppo Paterno in collaborazione con la Soleo Show ed è stata presentata dalla coinvolgente e accattivante Sonia Leonardi, regista ed organizzatrice di Miss Italia in Trentino Alto Adige.

Le ragazze, di età compresa tra i 18 e 25 anni, e proveniente da tutta la Regione, hanno sfilato davanti alla giuria in diversi outfit, passando da un abbigliamento casual, agli abiti più eleganti e alla classica uscita in body istituzionale Rocchetta.

Anche i negozi del Centro commerciale sono stati protagonisti di alcune uscite durante il pomeriggio con un vero e proprio defilè, per presentare le novità ella primavera estate 2023 sia per quanto riguarda l’abbigliamento che gli accessori.

Ad aprire la sfilata è stato il negozio di abbigliamento Live, proponendo abbinamenti colorati, freschi e giovani, in linea con le ultime tendenze moda, in abbinamento con le belle e originali borse by Comunello.

A seguire, in passerella hanno sfilato gli outfit sportivi e comodi del negozio Centro Sport, che ha proposto non solo i marchi leader nel campo dell’abbigliamento sportivo, ma anche un flash di coloratissimi costumi da bagno. A chiudere la sfilata è stato il negozio Mac, che ha presentato alcuni capi innovativi e allineati con le esigenze del momento. Le allieve della scuola di Danza Blooms Dance Studio di Borgo Valsugana, hanno intervallato le uscite, proponendo degli intermezzi di dance hall.

Sono state proprio le ragazze in gara a cimentarsi nel ruolo di modelle, indossando gli outfit selezionati per l’occasione. A curare l’hair look delle ragazze quest’anno ci pensa Framesi, new entry in casa Miss Italia. Angelica del Salone Angelica di Torcegno ed Irida del Salone Maison Style di Villa Agnedo si sono occupate di valorizzare le acconciature delle candidate miss, creando per ciascuna di loro un look personalizzato.

Sul gradino più alto del podio, incoronata dalla presidente di giuria l’imprenditrice Lorenza Burlon, è salita la sorridente biondissima ventenne Lisa Zaffoni, aggiudicandosi il titolo di Miss Le Valli, oltre ad un prezioso gioiello Miluna offerto dalla Gioielleria Iori di Pergine Valsugana. Nata a Bolzano, studia alla facoltà di ostetricia, è una grande sportiva con la passione per la moda.

Oltre a lei, la giuria ha votato altre cinque ragazze che avranno accesso alla fase successiva delle Finali Regionali che si disputeranno nel mese di agosto e che decreteranno il gruppo delle finaliste per il Trentino Alto Adige che accederanno poi alla Finale Nazionale.

Al secondo posto si è classificata Giada Bellante, ventun anni di Cavalese, che si è aggiudicata il titolo di miss Rocchetta, marchio che accompagna e ragazze di Miss Italia da diversi anni. Giada lavora come parrucchiera sui set artistici e studia recitazione cinematografica. Sogna di diventare una brava attrice,

La terza fascia è stata consegnata alla diciottenne Camilla Dalla Costa, residente a Caldonazzo, attualmente studentessa e appassionata di fotografia e di danza.

Il quarto posto è stato vinto da Maddalena Margoni, diciannove anni di Pergine Valsugana. Maddalena, pallavolista professionista, studia al liceo scientifico Da Vinci di Trento.

La quinta fasciata è Emma Corvino, studentessa di Giurisprudenza proveniente da Rovereto, venti anni e con la passione per la danza e per la recitazione. Il sesto posto è stato vinto da Veronica Turrini, diciottenne di Rovereto, studentessa al liceo delle Scienze Umane di Rovereto con la passione per la danza.

Madrina dell’evento, e con un ruolo da giurata, con la grinta e il sorriso più adatti alla circostanza è stata Beatrice Dalledonne, 19 anni di Telve, atleta e studentessa universitaria alla facoltà di medicina, che lo scorso anno si qualificò per le Prefinali Nazionali con il titolo di Miss Sport Trentino Alto Adige, vinto nella serata di Lagundo.

Sonia Leonardi ‘’ Sono molto soddisfatta della partecipazione a questa prima sfilata, sia in termini di pubblico che di ragazze che si sono iscritte. Miss Italia rappresenta per molte di loro una opportunità per uscire dalla confort zone, per altre una semplice occasione per divertirsi e socializzare. Sono certa che il comune denominatore per tutte è mettersi in gioco e cercare di sdoganare il concetto che essere una bella ragazza non significhi puntare tutto sulla fisicità. Le nostre manifestazioni sono l’espressione della donna libera, emancipata, intelligente e che sorride a chi la critica e la giudica.”

La programmazione della stagione 2023 è in fase di definizione e sicuramente prevede alcune riconferme e vedrà anche alcune nuove rinomate località. Le prossima date saranno nel mese di giugno. La prima sarà giovedì 15 giugno ad Egna presso l’esclusivo ristorante Johnson & Dipoli.

Si passa poi alla serata legata alle Feste Vigiliane, nella consolidata cornice di Piazza Fiera, domenica 18 giugno per l’elezione della Madrina delle Feste Vigiliane.