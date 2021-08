SOLEO SHOW – MISS ITALIA * LAGUNDO – FINALE REGIONALE TN-AA: « LA 19 ENNE BOLZANINA GIULIA CABELLA VINCE IL TITOLO DI MISS MILUNA / ASSEGNATA A NICOL DAL FOVO LA FASCIA DI MISS SPORT » (FOTOGALLERY)

La serata con un clima ideale per stare all’aperto ha reso possibile il tutto esaurito a Lagundo per la Finale Regionale per la selezione delle finaliste regionali dell’86° edizione del Concorso Nazionale di Miss Italia.

Martedì 17 agosto presso l’arena delle manifestazioni in Piazza Hans Gamper nel cuore di Lagundo alle ore 21.15 si è svolta la Finale Regionale per l’elezione di Miss Miluna e Miss Sport Trentino Alto Adige, titoli valevoli per accedere alle Finali Nazionali di Miss Italia 2021.

L’accesso all’evento a causa delle restrizioni anti COVID e secondo le normative vigenti, che prevedeva di avere il GREEN PASS, non ha frenato la voglia di tornare alla normalità e ha visto una Piazza viva e con un pubblico attivo e partecipe.

La sfilata è stata organizzata grazie alla volontà della Associazione Turistica, in collaborazione con il Comune di Lagundo, con l’assessore al turismo Cesare D’Eredità.

Come di consueto l’evento è stato presentato e coordinato nella regia dalla professionale Sonia Leonardi, titolare della Soleoshow modelagency esclusivista per il Trentino Alto Adige del marchio Miss Italia. Per questa occasione è stata affiancata per la moderazione in lingua tedesca da Lauren Fiordiriso eletta Miss Alto Adige/Sudtirol nel 2019.

Prezioso anche il sostegno del nuovissimo centro Commerciale Algo alle porte di Lagundo, uno dei più grandi dell’Alto Adige, che oltre ad essere il main sponsor della serata, ha proposto in passerella le anticipazioni delle collezioni abbigliamento autunno/inverno 2021-2022.

Verso le 18.00 le miss in gara hanno fatto visita al vicino centro commerciale Algo per un brindisi istituzionale e per degli shooting fotografici, creando l’interesse dei clienti che si sono prestati a scattare delle foto con le ragazze.

23 le ragazze in gara, provenienti dalle varie tappe di selezione svoltesi da maggio ai primi di agosto, che hanno sfilato in passerella davanti ad una selezionata giuria, presieduta dalla vice sindaca Alexandra Ganner, e che ha visto come vice presidente il pluri campione italiano di snowboard cross Omar Visintin.

In passerella sono state presentate anche le collezioni autunno inverno 2021-2022 di alcuni shop che si trovano all’interno del centro commerciale Algo: Terranova, Calliope, Eviva Sport e Black Jack.

Durante la serata si sono esibiti anche due ballerini della scuola di ballo Lunika Dance di Lagundo di Veronika Haller, proponendo due balli standard.

Il titolo di Miss Miluna Trentino Alto Adige è stato vinto dalla bellissima Giulia Cabella, 19 anni di Bolzano, già Miss Andalo, prossima studentessa universitaria in economia. Mora, occhi azzurri alta un metro e settantacinque, sogna di avere una brillante carriera e di lavorare anche come modella, senza rinunciare ad una bella famiglia.

La fascia di Miss Sport Trentino Alto Adige è stata assegnata a Nicol Dal Fovo, eletta Miss Feste Vigiliane, studentessa 18 anni alta un metro e ottanta. Nicol pratica ginnastica ritmica a livello agonistico da 12 anni e sogna di avere una bella famiglia come la sua.

Le due vincitrici della serata accederanno infatti direttamente alle prefinali nazionali, ed assieme alle altre prefinaliste del TRENTINO ALTO ADIGE formeranno la squadra delle 8 finaliste della nostra Regione.

Il look delle ragazze, per Be Much, durante la serata è stato curato dal salone Divina Hair studio di Merano. Miranda e dal suo espero staff da anni affiancano le serate in Alto Adige, regalando alle partecipanti nuovi look.

La prossima finale regionale si svolgerà il 19 agosto a Fiera di Primiero per l’elezione di altre due finaliste.