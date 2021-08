SOLEO SHOW * CONCORSO NAZIONALE MISS ITALIA – CAMPOLONGO DI PINÉ (TN): « ELETTA MISS AL “ BAR ALLA SPIAGGIA “ ANGELICA LAZZERINI, 18 ANNI DI PERGINE VALSUGANA »

L’apputamento con la bellezza e con la sfilata del Concorso Nazionale Miss Italia, si è svolta martedì 3 agosto alle ore 21.00, sulla spiaggia adiacente al Bar alla Spiaggia, località Campolongo.

La serata, organizzata dall’imprenditore Andrea Dallapiccola titolare del Bar Spiaggia, è stata presentata e coordinata come di consueto da Sonia Leonardi, Esclusivista Regionale del Concorso Nazione Miss Italia, nonché titolare della agenzia di moda SoleoShow.

Nel tardo pomeriggio, le candidate Miss hanno sfilato per le vie del centro di Baselga di Pinè dove sono state ospiti per un aperitivo in riva al lago presso il Bar l’Imbarcadero e si sono prestate per qualche scatto fotografico. Lo shooting è proseguito poi sulle rive del bellissimo lago di Brusago.

La sfilata è iniziata alle ore 21.30 davanti al lago, sulla passerella appositamente allestita per la serata, in modo da permettere al pubblico di poter assistere al’evento mantenendo le distanze di sicurezza.

Apprezzato l’intervento di Lucio Gardin, membro della giuria che ha saputo strappare risate e applausi al numeroso pubblico presente, ricordando il suo appuntamento del 17 agosto.

Il titolo in palio per la serata di Miss Bar alla Spiaggia è stato vinto da Angelica Lazzerini, 18 anni di Pergine Valsugana, studentessa con la passione per il canto. Sul podio assieme a lei sono salite altre 5 ragazze, tutte finaliste regionali.

Miss Rocchetta è la venunenne Lucrezia Scardigli di Trento, studentessa universitaria e cavallerizza. Infatti pratica equitazione a livello aginistico.

Al terzo posto si è classificata la studentessa universitaria Gloria Montelli, 22 anni di Pejo.

Quarta classificata, è la roveretana Alice Tilotta, 19 anni studentessa di giurisprudenza con la passione per il clarinetto. Da grande vorrebbe diventare carabiniere.

Al quinto posto del podio troviamo Vanessa Molinari di Civezzano, 21 anni studentessa universitaria con la passione per la moda.

Sul podio anche Elena Campisi, impiegata 20enne di Trento. Per lei questa fascia rappresenta un piccolo traguardo personale.

Le ragazze sono state acconciate dallo staff del Salone Fascino di Rosanna Coser di Ravina, che da anni cura l’hair look delle miss dando loro anche utili consigli per valorizzare la loro bellezza.

Durante la serata hanno sfilato in diversi momenti moda e coreografie divertenti, davanti alla giuria che come di consueto ha valutato bellezza, portamento e disinvoltura. In passerella hanno sfilato anche le creazioni del Centro Moda Canossa, con gli esclusivi e colorati capi realizzati dagli studenti nel corso dell’anno scolastico.

Un ringraziamento va ai nostri media partner: Trentino tv, Rttr, quotidiano l’Adige ed il Trentino.it, l’adigetto.it, la Gazzetta delle Valli, La voce del Trentino, Rttr, Trentino tv, Trento today, Agenzia Giornalistica Opinione, il Cinque.

Vi aspettiamo venerdì 6 agosto ad Andalo al Palacongressi per la Finale Regionale in cui verrà eletta Miss Cinema Trentino Alto Adige.