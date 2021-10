SOLE 24 ORE * “IL MONDO POST COVID“: « UNA GUIDA ALL’ANALISI DEI CAMBIAMENTI AVVENUTI A CAUSA DELLA PANDEMIA SUL FRONTE ECONOMIA – SOCIETÀ – POLITICA, IL 12/10 »

Perché la consapevolezza entri nella vita quotidiana dei risparmiatori italiani serve una pluralità di linguaggi e occasioni che sia pari alla posta in palio dell’educazione finanziaria: il futuro di questa e delle prossime generazioni. Per questo motivo in occasione del mese del risparmio sono in programma una serie di iniziative a cura del Sole 24 Ore, di Radio 24 e Radiocor tra Guide, libri, webinar, video, approfondimenti radiofonici e notiziari dedicati.

In particolare, martedì 12 ottobre sarà in edicola con Il Sole 24 Ore la Guida “Il mondo post covid” per capire in che misura economia, società, politica e la vita di tutti i giorni siano cambiati e con quali conseguenze. Un libro che si propone di ragionare insieme agli esperti di ogni settore, insieme a coloro che il futuro dovranno progettarlo e disegnarlo.

Tanti capitoli che cercano di accendere un faro su ognuna delle domande che tutti si pongono: dall’aumento dell’inflazione (è temporaneo oppure strutturale?) al comportamento delle banche centrali (diventeranno accomodanti a lungo in un mondo pieno di debiti?), dallo smart working (come si lavorerà dopo la pandemia?) al mercato immobiliare (come si devono adattare case e uffici per restare utili nel nuovo mondo?), dalle città (come devono cambiare le metropoli e i piccoli centri?) alla rivoluzione tecnologica (che il Covid ha accelerato).