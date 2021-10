SOLE 24 ORE * DL FISCALE: « IN EDICOLA LO SPECIALE SULLE NUOVE REGOLE, PAGAMENTI CARTELLE / MISURE SUL LAVORO / RITORNO ECOBONUS AUTO / INTERVENTI SU FISCO E IMPRESE »

Dalle nuove regole per i pagamenti delle cartelle alle misure sul lavoro, dal ritorno dell’ecobonus auto agli interventi su Fisco e imprese. Il decreto legge fiscale che è stato approvato venerdì 15 ottobre dal Consiglio dei ministri è di fatto il primo passo della manovra per il 2022.

Le disposizioni ruotano a tutto campo. Il focus all’interno del Sole 24 Ore di martedì 19 ottobre analizza le diverse disposizioni: revisione del calendario per i contribuenti decaduti dalle sanatorie sulle cartelle; nuovo calendario per i pagamenti delle cartelle; regole per sanare le irregolarità in materia di bonus su ricerca e sviluppo; nuove regole per le agevolazioni su marchi e brevetti; finanziamento per i congedi parentali dei genitori di figli minori di 14 anni positivi al Covid; nuovi fondi per la Cassa Covid per i settori in difficoltà; stretta contro le violazioni in materia di sicurezza sul lavoro; rifinanziamento del bonus per l’acquisto di auto.