SOCCORSO ALPINO VALDOSTANO * MONTE BIANCO: «INTERVENTO A 4.030 METRI SULLA CRESTA DEL BROUILLARD, UN ALPINISTA DECEDUTO»

10.38 - domenica 17 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Questa mattina il Soccorso Alpino Valdostano è intervenuto sulla Cresta del Brouillard (massiccio del Monte Bianco), a quota 4030 metri, per il recupero di un alpinista precipitato. L’uomo è deceduto. La salma è stata portata a Courmayeur. Il riconoscimento e la ricostruzione della dinamica dell’incidente sono di competenza del soccorso alpino della Guardia di Finanza di Entrèves-Courmayeur. I due compagni, illesi, sono stati portati a Courmayeur. Ieri – sempre il Soccorso Alpino Valdostano – ha portato a terminato con esito positivo un difficile intervento sul Dente del Gigante. Un alpinista è rimasto sospeso nel vuoto, su corda. Dopi diversi tentativi di avvicinamento in elicottero, i soccorritori sono stati posato a terra a quota inferiore, hanno scalato il Dente del Gigante ed hanno raggiunto l’alpinista bloccato, portandolo poi al rifugio Torino per il recupero in elicottero. L’operazione è iniziata alle ore 16:00 e si è conclusa alle ore 22:00 circa.