SOCCORSO ALPINO – TRENTINO * VALLE DEL SARCA: « INCIDENTE SUL LAVORO NEI BOSCHI SOPRA PIETRAMURATA, ELITRASPORTATO UN UOMO AL SANTA CHIARA »

Incidente sul lavoro nei boschi sopra Pietramurata (Valle del Sarca). Un uomo del 1972 è stato investito da una pianta, procurandosi un trauma ad un arto inferiore, mentre stava lavorando in un cantiere forestale nei boschi sopra l’abitato di Pietramurata, a una quota di circa 750 m.s.l.m., nei pressi della strada forestale di Massampiano. Ѐ stato un collega ad allertare il Numero Unico per le Emergenze 112 poco dopo le 14.

Il Coordinatore dell’Area operativa Trentino meridionale del Soccorso Alpino e Speleologico ha chiesto l’intervento dell’elicottero mentre due operatori della Stazione di Riva del Garda si portavano sul posto per dare supporto nelle operazioni di soccorso.

Il Tecnico di Elisoccorso e l’equipe sanitaria sono stati verricellati sul luogo dell’incidente per prestare le prime cure sanitarie. L’infortunato è stato stabilizzato e trasportato con la barella per alcune decine di metri in un punto più aperto del bosco, per consentire il recupero a bordo dell’elicottero con il verricello. Infine, è stato trasferito all’ospedale Santa Chiara di Trento.

*

Foto: archivio Soccorso Alpino