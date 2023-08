SOCCORSO ALPINO TRENTINO * VAL DI FASSA – GRUPPO CATINACCIO: « INTERVENTO NOTTURNO PER DUE ESCURSIONISTI IN DIFFICOLTÀ, RECUPERATI ILLESI »

08.43 - lunedì 21 agosto 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Intervento notturno sul sentiero attrezzato delle Scalette (gruppo del Catinaccio, Val di Fassa). Si è concluso intorno alle 23.30 un intervento in aiuto di due escursionisti – un uomo del 1994 e una donna del 1996 residenti nel vicentino – lungo il sentiero delle Scalette nel gruppo del Catinaccio in Val di Fassa. I due si sono attardati nel terminare il tratto attrezzato e mentre stavano procedendo verso il rifugio Gardeccia lungo il sentiero 583, sotto la Pala de Lalacia, in difficoltà per la stanchezza e il sopraggiungere del buio, hanno chiesto aiuto al Numero Unico per le Emergenze 112 poco dopo le 21.

La Centrale Unica di Trentino Emergenza, con il Coordinatore dell’Area operativa Trentino settentrionale del Soccorso Alpino e Speleologico, ha chiesto l’intervento della Stazione Centro Fassa. Una squadra di soccorritori ha raggiunto i due escursionisti via terra in circa un’ora e li ha assistiti nella discesa verso il rifugio Gardeccia. Qui, dopo essere stati rifocillati, sono stati accompagnati a valle fino all’auto. Per i due escursionisti non è stato necessario alcun ricovero in ospedale.