SOCCORSO ALPINO TRENTINO * INTERVENTO SUL MONTE CELVA: «ESCURSIONISTA TEDESCO SCIVOLA PER 30 METRI E SI FERISCE ALLA GAMBA, ELITRASPORTATO AL S. CHIARA»

19.01 - giovedì 4 luglio 2024

Un escursionista tedesco del 1963 è stato soccorso sul monte Celva, versante Valsugana, dopo essere rotolato per una trentina di metri mentre stava facendo un escursione nel bosco da solo. Da una prima ricostruzione, pare che l’uomo avesse seguito la traccia di un vecchio sentiero, finendo in una zona impervia. Nella caduta è scivolato per diverse decine di metri fino a fermarsi nell’alveo di un torrente in secca, procurandosi un trauma ad un arto inferiore. La richiesta di aiuto al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 11.30.

La Centrale di Trentino Emergenza ha chiesto l’intervento della Stazione Trento – monte Bondone del Soccorso Alpino e Speleologico. Cinque soccorritori, tra cui un sanitario, hanno raggiunto l’infortunato via terra, dopo aver attrezzato delle corde fisse, data l’asperità del terreno. Dopo avergli prestato le prime cure mediche e averlo stabilizzato, i soccorritori hanno atteso l’arrivo dell’elicottero. Tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino ed equipe sanitaria sono stati fatti sbarcare con due verricelli. Dopo le cure del caso, attraverso un sistema di contrappesi, la barella è stata spostata in un luogo più adatto al recupero con verricello da parte dell’elicottero. L’uomo, infine, è stato elitrasportato all’ospedale Santa Chiara di Trento. L’intervento si è concluso intorno alle 14; hanno collaborato anche i Vigili del Fuoco di Trento.