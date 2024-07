SOCCORSO ALPINO – TRENTINO * GRIGNO – VALSUGANA: “BOSCAIOLO SI FERISCE NEI BOSCHI DELLA VAL BRUTTA, ELITRASPORTATO ALL’OSPEDALE”

17.47 - lunedì 1 luglio 2024

Incidente sul lavoro nei boschi della Val Brutta (Grigno, Valsugana).

Un boscaiolo del 1961 di Asiago (VI) è stato elitrasportato all’ospedale Santa Chiara di Trento per i politraumi riportati dopo un incidente sul lavoro nei boschi della Val Brutta (Grigno, Valsugana). Da una prima ricostruzione pare che l’uomo sia stato colpito agli arti inferiori e al torace da una pianta mentre stava svolgendo attività di disboscamento. L’allarme al Numero Unico per le Emergenze 112 è stato lanciato dai colleghi che erano con lui intorno alle 13.45.

La Centrale di Trentino Emergenza ha chiesto l’intervento dell’elicottero, mentre gli operatori della Stazione Bassa Valsugana del Soccorso Alpino e Speleologico si rendevano disponibili in piazzola. L’elicottero è atterrato in una radura poco lontana dal luogo dell’incidente. Tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino ed equipe sanitaria hanno raggiunto l’infortunato a piedi in pochi minuti, prestandogli le prime cure. L’uomo, sempre cosciente, è stato stabilizzato e imbarellato. Dopodiché è stato verricellato a bordo dell’elicottero e trasferito all’ospedale Santa Chiara di Trento.