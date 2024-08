SOCCORSO ALPINO – TRENTINO * DRO – BECCO DELL’AQUILA: «BASE JUMPER CADE IN FASE DI ATTERRAGGIO, ELITRASPORTATO ALL’OSPEDALE PER FERITE»

20.35 - sabato 3 agosto 2024

Intervento di soccorso a Dro per base jumper caduto in fase di atterraggio.

Un base jumper francese di 33 anni è stato soccorso nell’odierno tardo pomeriggio dopo essere precipitato da un’altezza di circa 5 metri dal suolo, in fase di atterraggio. L’uomo si era lanciato dal Becco dell’Aquila ma è precipitato a terra per via di un errato stallo della vela durante l’ultima fase del volo, finendo direttamente in strada, nei pressi della piazzola d’atterraggio posta ai piedi delle Placche Zebrate (Dro). La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 18.40.

La Centrale Unica di Trentino Emergenza ha chiesto l’intervento dell’elicottero mentre gli operatori della Stazione competente di Riva del Garda si mettevano a disposizione in piazzola, dove già si recava l’autoambulanza. L’equipe sanitaria e il tecnico di elisoccorso sono dunque sbarcati sul target, già assistito nel frattempo dai sanitari dell’ambulanza. L’uomo, che lamentava dolore lombare, è stato spinalizzato, sedato ed elitrasportato all’ospedale Santa Chiara di Trento.

Foto: archivio