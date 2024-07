SOCCORSO ALPINO – TRENTINO * CIMA D’AMBIEZ (DOLOMITI DI BRENTA): “ALPINISTA 36ENNE SCIVOLA PER DIECI METRI, ELITRASPORTATO ALL’OSPEDALE DI TRENTO PER POLITRAUMI”

13.37 - sabato 27 luglio 2024

Un alpinista trentino del 1987 è stato elitrasportato all’ospedale Santa Chiara di Trento per i possibili politraumi riportati dopo essere caduto per una decina di metri poco sotto la cima d’Ambiez, sulle Dolomiti di Brenta, a una quota di circa 3.000 metri.

L’uomo, insieme ad altri due compagni, stava disarrampicando dalla cima in direzione Bocca d’Ambiez, quando è scivolato sulle rocce. Nella caduta l’uomo ha sbattuto la testa, rimanendo sempre cosciente. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 10.20.

La Centrale Unica di Emergenza ha chiesto l’intervento dell’elicottero e degli operatori della Stazione San Lorenzo in Banale del Soccorso Alpino e Speleologico che si sono portati in piazzola per dare eventuale supporto. L’elicottero di Trentino Emergenza è volato in quota ed ha verricellato sul posto il Tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino e il medico.

L’infortunato è stato stabilizzato e imbarellato, per poi essere recuperato a bordo dell’elicottero con il verricello ed essere trasferito all’ospedale Santa Chiara di Trento. Recuperati e portati a valle anche i compagni di escursione.

Foto di archivio