SOCCORSO ALPINO – TRENTINO * CANAL SAN BOVO: «MORTO MOTOCICLISTA 26ENNE DI ROVERETO, PRECIPITATO DA SCARPATA SULLA STRADA DEL BROCON»

sabato 24 agosto 2024

Si è concluso intorno alle 19.30 di oggi un intervento di soccorso per un motociclista di 26 anni residente a Rovereto, precipitato lungo una scarpata mentre guidava sulla strada del Brocon, diretto verso Canal San Bovo. Il giovane, dopo aver perso il controllo del mezzo, è scivolato nel dirupo per oltre 50 metri. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 18. Sul posto, oltre al Soccorso Alpino e Speleologico del Trentino, anche i Vigili del Fuoco di Castello Tesino e Canal San Bovo.

La Centrale Unica di Emergenza ha chiesto l’intervento dell’elicottero, mentre in piazzola si mettevano a disposizione gli operatori della Stazione di Caoria del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino. L’elicottero è volato in quota ed ha verricellato sul luogo dell’incidente il Tecnico di elisoccorso e il medico, mentre quattro soccorritori della stazione di Caoria si sono calati nel canale per dare supporto alle operazioni. Nonostante i vari tentativi di rianimazione, il medico non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo, la cui salma, dopo il nulla osta delle autorità, è stata calata via terra in un punto più favorevole all’elicottero per il recupero mediante verricello e trasferita presso la camera mortuaria.