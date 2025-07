SOCCORSO ALPINO – NAZIONALE * VAL D’AOSTA: «È IN CORSO DI INTERVENTO IL RECUPERO DI UN ALPINISTA, BLOCCATO SUL DENTE DEL GIGANTE»

19.51 - martedì 15 luglio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

È in corso un intervento del Soccorso Alpino Valdostano con il soccorso alpino della Guardia di Finanza per il recupero di un alpinista bloccato sul Dente del Gigante. Rimasto appeso su corda nel vuoto, non è stato possibile il recupero in elicottero. Dopi diversi tentativi non riusciti a causa del forte vento, si è proceduto via terra con tecnica alpinistica. I soccorritori del Soccorso Alpino e ella Guardia di Finanza sono stati lasciati alla base del Dente del Gigante e hanno effettuato l’ascensione dalla via Normale fino al luogo dell’incidente.

L’alpinista è stato raggiunto (è con un compagno, illeso), sarà portato a quota più bassa e poi recuperato in elicottero e portato in ospedale per gli accertamenti diagnostici e le cure necessarie.