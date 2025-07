SOCCORSO ALPINO – NAZIONALE * MONTE ROSA: «DUE ALPINISTI IN DIFFICOLTÀ SOTTO LA CAPANNA MARGHERITA A 4.400 METRI, IN CORSO COMPLESSO INTERVENTO»

11.58 - lunedì 28 luglio 2025

È in corso un complesso intervento di soccorso in montagna sul Monte Rosa. Ieri sera intorno alle 21:00 due alpinisti hanno lanciato un allarme dalla Cresta Signal, circa 100 metri di dislivello sotto la Capanna Margherita, a quota 4400 metri. Erano sfiniti e impossibilitati a proseguire l’itinerario.

A causa del meteo negativo non è stato possibile intervenire con l’elicottero, ma due guide alpine straniere presenti in rifugio hanno effettuato un tentativo, abortito, via terra. Questa mattina rimanevano condizioni di nevischio e nuvolosità che non hanno consentito al servizio regionale di elisoccorso di Azienda Zero di avvicinarsi ai malcapitati, ma quattro tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sono stati sbarcati sulla cresta più in basso dove hanno iniziato una progressione via terra lungo il percorso che presenta difficoltà tecniche elevate in condizioni ambientali proibitive.

Nel frattempo si sta valutando il trasporto di ulteriori squadre alla Capanna Margherita per tentare un avvicinamento dall’alto, ma al momento i due alpinisti non sono ancora stati raggiunti. A supporto delle operazioni è presente anche il soccorso alpino della Guardia di Finanza.