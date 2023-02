SMI TRENTINO * SANITÀ: DOTTOR NICOLA PAOLI, « APSS PROMOSSA DAL SINDACATO MAGGIORITARIO DELLA MEDICINA GENERALE IN TRENTINO »

08.54 - mercoledì 15 febbraio 2023

APSS trentina promossa dal sindacato maggioritario della medicina generale in Trentino. Di fronte alle polemiche generate sui quotidiani, e con grandi cartelloni , da un sindacato che rappresenta la posizione minoritaria e parziale della medicina generale trentina, il Sindacato dei Medici Italiani (SMI), ritiene opportuno precisare che i toni usati non sono appropriati, nel contesto delle attuali relazioni fra le OOSS della medicina generale e APSS, e denotano mancata comprensione dell’ aggiornamento della soluzione in corso d’opera.

Il tema della semplificazione amministrativa; la ricerca di locali gratuiti o a canone agevolato per i medici di medicina generale, con il supporto della Provincia e di APSS; l’attivazione delle reti professionali locali, sono temi già affrontati in questi mesi e calendarizzati per le prossime discussioni e trattative nei tavoli istituzionalmente preposti, sia in APSS che in Provincia, con il consenso, allora, di tutte le sigle sindacali.Di più, per le reti locali, abbiamo formato proprio tra dicembre e gennaio 2023 le figure che dovranno rappresentare la parte scientifica della nostra categoria al loro interno.

Il clima positivo e costruttivo dell’ultimo anno, instaurato con il dr. Ferro, Direttore Generale Apss Trentin, e il dr.Giuliano Mariotti, Presidente del Comitato aziendale della medicina generale, ha dato i suoi frutti, riconosciuti da tutti sui quotidiani.Ne è la riprova la nascita, ex novo, di 48 gruppi integrati costituiti volontariamente da 210 medici di medicina generale, con ulteriori aperture a tutta la popolazione dei loro studi secondari e principali, nelle valli come in territorio urbano.

A riprova che i medici hanno apprezzano massicciamente tale modello di lavoro nuovo ed innovativo, atto a semplificare il loro lavoro burocratico ed a supportarli nella loro attività quotidiana clinica, proposto dalla parte pubblica e controfirmato da tutte le OOSS della medicina generale dinnanzi all’Assessore Segnana.Auspichiamo in futuro che questi sindacati minoritari non ripetano manifestazioni estemporanee di tale tenore, non concordati con le altre OOSS della medicina generale, men che meno con quella che rappresenta la maggior parte dei medici in attività nel Trentino di oggi.

Preferiremmo, invece, tutti, che si possa lavorare insieme, sfruttando tempestivamente tutte le potenzialità del PNRR, colte dalla parte pubblica e da SMi che con noi ha costruito e condiviso i cinque progetti aziendali, e gli stanziamenti economici relativi, per i 331 medici di medicina generale che vi hanno aderito entusiasticamente.

Un raffreddamento, o un arresto di tale lavoro positivo, nuocerebbe solamente alla categoria della medicina generale tutta. A futura memoria.

Dr.Nicola Paoli

SMI Trentino