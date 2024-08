SMI TRENTINO * DISSERVIZI: «BLOCCATO IL SISTEMA TELEMATICO, IMPOSSIBILITATI AD INVIARE FARMACI ANCHE SALVA VITA IN FARMACIA»

10.21 - martedì 13 agosto 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Da questa mattina è bloccato (per l’ennesima volta) il sistema cloud di un server della medicina generale, a cui accedono l’80% dei nostri medici di medicina generale. Tale blocco che non dipende dai medici di famiglia determina de facto l’impossibilità per gli stessi e le proprie segretarie di inviare farmaci anche salva vita in farmacia per i propri pazienti, ed ai medici di inviare sul trec le visite specialistiche e gli esami strumentali. anche urgenti.

SMI ritiene gravissimo il comportamento di chi dovrebbe vigilare affinché il sistema funzioni sempre perfettamente, dato che è previsto all’interno del nostro contratto di lavoro.

Abbiamo avvisato della urgenza del ripristino sia la software house (che non risponde ai nostri appelli se non con un messaggio di errore dati) che la nostra Azienda sanitaria. Attendiamo fiduciosi che si possa tutti tornare a lavorare correttamente in tempo veloce. Ne va della vita dei nostri pazienti oltre agli innumerevoli disservizi in una estate torrida come questa, che obbliga de facto i pazienti a recarsi personalmente negli ambulatori trentini.

*

Dr. Nicola Paoli

Segretario SMI Trentino