SKYALPS * NOVITÀ INVERNO 2025/26: «NEL PROGRAMMA SI AGGIUNGONO DUE NUOVE DESTINAZIONI EUROPEE, DRESDA E VARSAVIA»

19.28 - martedì 23 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

NOVITÀ INVERNO 2025/26: VOLI PER DRESDA E VARSAVIA – PIÙ VOLI PER COPENAGHEN – HANNOVER ORA ANCHE IN INVERNO.

• Nuovi nel programma invernale i collegamenti per Dresda (Germania) e Varsavia (Polonia).

• Copenaghen viene confermata e la frequenza aumentata a tre voli a settimana.

• Hannover viene proposta per la prima volta anche nel programma invernale.

• In totale, SkyAlps offrirà nell’inverno 2025/26 voli diretti da Bolzano verso undici destinazioni.

SkyAlps presenta il nuovo programma voli invernale 2025/26. Oltre ai collegamenti già esistenti degli anni passati, si aggiungono due nuove destinazioni europee: Dresda e Varsavia. Dresda sarà collegata da dicembre due volte a settimana (mercoledì e domenica), mentre la rotta per Varsavia sarà operata ogni venerdì a partire da dicembre. La compagnia aerea amplia così la propria rete con due importanti centri culturali ed economici, aprendo al contempo nuove opportunità per il turismo invernale.

Il collegamento con Copenaghen, già operato nelle stagioni invernali passata, verrà significativamente potenziato a seguito dell’elevata domanda e sarà offerto fino a tre volte alla settimana, garantendo così ai passeggeri maggiore flessibilità nella pianificazione del viaggio.

Anche la rotta per Hannover, già affermatasi con successo nella stagione estiva, verrà operata per la prima volta durante i mesi invernali. Ciò non solo sottolinea lo sviluppo positivo del collegamento, ma offre anche continuità di servizio ai nostri passeggeri.

«Con Dresda e Varsavia, il prossimo inverno, apriamo due nuove e interessanti porte verso l’Europa. Siamo anche molto soddisfatti dello sviluppo positivo della rotta per Copenaghen, che potremo ora operare con maggiore frequenza. Il volo invernale per Hannover sottolinea la strategia di rafforzare ulteriormente la presenza nel nord della Germania. In questo modo, riusciamo ormai a collegare cinque città tedesche con Bolzano durante tutto l’anno, spiega Josef Gostner, Presidente di SkyAlps. “Con l’orario invernale 2025/26 continuiamo ad ampliare la nostra rete e consolidiamo il nostro ruolo di anello di congiunzione tra l’Alto Adige e l’Europa.”

Una rete in crescita per l’Alto Adige

Con il nuovo programma voli, i passeggeri in partenza da Bolzano avranno a disposizione undici collegamenti in inverno diretti verso metropoli europee e importanti centri regionali. SkyAlps prosegue così il percorso di successo della stagione estiva 2025, durante la quale la compagnia ha costantemente ampliato la propria rete di destinazioni. Inoltre, mete come Düsseldorf o Londra verranno operate con frequenze ancora maggiori, rispondendo alla forte domanda del mercato.