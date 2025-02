SKY TV – “ALESSANDRO BORGHESE 4 RISTORANTI”: TAPPA A TREVISO: «IN GARA “ANTICA TORRE” DI TOMMASO / “AL BASSANELLO” DI ALBERTO / “PORTA SAN TOMASO” DI MICHELE / “BASTIAN OSTERIA” DI SIMONE»

13.10 - domenica 9 febbraio 2025

Città dalle origini antichissime, circondata da borghi pittoreschi e lambita da più fiumi: è Treviso l’ottava tappa del ciclo di Alessandro Borghese 4 Ristoranti. Nella puntata di domenica 9 febbraio, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, lo chef Alessandro Borghese indaga le tradizioni culinarie di una vera e propria perla gastronomica tutta da scoprire, custodita nel cuore della Pianura Padana veneta.

Nella nuova puntata della produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia, i palazzi storici e le ville antiche si alternano ai ristoranti tipici trevigiani, dove gustare un aperitivo a base di cicchetti o assaggiare prelibatezze locali. Sarde in saor, bigoli, baccalà e oca bianca testimoniano una ricchezza gastronomica unica, che culmina nella speciale varietà locale di radicchio rosso, dall’inconfondibile sapore amaro e versatile. Tra i nuovi metodi di cottura dei moderni osti e le tradizioni secolari delle vecchie generazioni, molti sono i giovani che portano avanti la tradizione enogastronomica locale, e proprio tra questi lo chef Alessandro Borghese compie il suo compito di questa settimana: dovrà, infatti, eleggere il miglior ristorante under 40 di Treviso.

Nell’ottava puntata della decima stagione di “Alessandro Borghese 4 Ristoranti”, attesa per domenica 9 febbraio alle 21:15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go, i 4 ristoranti in gara sono “Antica Torre” di Tommaso, “Al Bassanello” di Alberto, “Porta San Tomaso” di Michele e “Bastian Osteria” di Simone.

Le regole del gioco non cambiano: quattro ristoratori, con una caratteristica o un aspetto particolare in comune, gareggiano a colpi di gusto e originalità per aggiudicarsi il titolo di migliore in una determinata categoria e ottenere l’iconico “dieci” dello chef. Ciascun concorrente invita nel proprio locale i tre sfidanti accompagnati da chef Borghese, che per prima cosa si occupa di ispezionare attentamente la cucina per assicurarsi che gli elevati standard di pulizia e ordine siano rispettati. La scrupolosa valutazione prosegue poi durante il pasto, quando il personale viene valutato su accoglienza, servizio e preparazione.

I commensali prima commentano i piatti che assaggiano e poi stilano la propria pagella assegnando un punteggio da 0 a 10 a location, menu, servizio e conto, oltre alla quinta categoria, lo special, differente in ciascuna puntata. Tutti e quattro gli sfidanti, infatti, devono cimentarsi nello stesso piatto o ingrediente, tematico di quella puntata e rappresentativo del territorio di riferimento, per dar vita a un confronto ancora più diretto: questa settimana i riflettori saranno puntati sul risotto al radicchio rosso di Treviso. Le votazioni rimangono segrete fino a quando i quattro ristoratori non tornano a riunirsi allo stesso tavolo per il confronto finale: qui svelano i propri giudizi e discutono a carte scoperte su ogni aspetto della gara. I voti di chef Borghese, invece, vengono svelati alla fine perché, come da tradizione, possono confermare o ribaltare la classifica. Il vincitore di ogni puntata, poi, oltre all’ambitissimo titolo di miglior ristorante, riceve premi per un valore superiore ai 5000€ e il “bollino” #Ale4Ristoranti da esporre all’esterno a testimonianza di una rete di locali testati da chi se ne intende, i ristoratori stessi.

Il decimo viaggio gastronomico di “Alessandro Borghese 4 Ristoranti” non conosce sosta e la prossima settimana continuerà il suo percorso passando per la riva trentina del Lago di Garda e Cremona e provincia. In arrivo anche due imperdibili puntate-evento dedicate alla pasta fresca e alle osterie veraci di Roma Est, con l’attesissimo super ospite Lillo.

IN QUESTO EPISODIO IL MIGLIOR RISTORANTE UNDER 40 DI TREVISO

Antica Torre, situato all’interno di un palazzo storico a pochi passi da piazza dei Signori e dal Duomo, presenta un ambiente curato con pochi tavoli e un’atmosfera intima e accogliente. Tommaso, chef e titolare, ha molteplici passioni oltre la cucina, dai motori ai fumetti. Per i piatti trae ispirazione dai suoi viaggi all’estero, pur restando ancorato alle proprie radici. Il ristorante propone soprattutto una cucina di pesce che si avvicina al concetto di fine dining, ricercata ma dal gusto deciso;

Al Bassanello, fuori dalle mura cittadine, è un ristorante con una storia centenaria che ha visto il passaggio di molte generazioni. Oggi presenta interni caldi e accoglienti e un ampio spazio esterno ben curato. Alberto, chef e titolare, ha scoperto la passione per la cucina col passare del tempo nonostante abbia frequentato la scuola alberghiera da adolescente. Le sue proposte si basano sulla cucina tradizionale, ma con metodi di cottura moderni e attenzione all’estetica dei piatti;

Porta San Tomaso, aperto negli anni ’70 vicino all’omonima porta nel centro città, presenta pareti dai colori caldi che creano un ambiente sereno e ben curato. Michele, titolare e gestore, attualmente ha all’attivo cinque ristoranti a Treviso, ciascuno con la propria identità. Propone ricette a base di carne e della tradizione trevigiana e veneta, seguendo la stagionalità dei prodotti del territorio. La modernità si ritrova sia nelle tecniche di cottura, come il sottovuoto e la bassa temperatura, che nella strumentazione utilizzata in cucina;

Bastian Osteria, poco fuori dal centro, è una location frizzante e informale. Simone, titolare e responsabile di sala, nasce come cuoco e ha lavorato per anni in diversi ristoranti, fino alla scelta di aprire un locale tutto suo. La proposta gastronomica è contemporanea e utilizza tecniche di cottura moderne come la bassa temperatura. Impiega prodotti del territorio, freschi e legati alla stagionalità, e molti sono fatti in casa, incluso il gelato e la pasta fresca.

Sky Brand Solutions, dipartimento di Sky Media, insieme a Banijay Italia ha portato a bordo dei nuovi episodi di “Alessandro Borghese 4 Ristoranti” Volskwagen Veicoli Commerciali, Generali Italia, Zucchetti, ChefLine, Sanitech, Consorzio Asti Spumante e Moscato d’Asti, Montegrappa.

“Alessandro Borghese 4 Ristoranti” è una produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia.

Scritto da Alessandro Borghese, Nicola Lorenzi e Alessandro Di Benedetto. La regia è di Gianni Monfredini.