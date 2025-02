SKY TG24 * FINE VITA: GIANI (PRESIDENTE REGIONE TOSCANA), “LA NOSTRA LEGGE RISPONDE AI PRINCIPI DELLA CORTE COSTITUZIONALE, IL PARLAMENTO AGISCA”

13.39 - mercoledì 12 febbraio 2025

“Il termine che abbiamo usato, ma che poi rispecchia la sostanza è “Fine vita medicalmente assistito”, ovvero la possibilità, rispondendo esattamente a quelli che sono i principi della Corte Costituzionale, del fatto che quando si verificano quattro condizioni, ovvero l’accertata e scientifica irreversibilità della patologia, ovvero la malattia ti porterà solo a stare peggio, il secondo requisito è la dipendenza da macchine, ovvero da infrastrutture mediche nel permanere in vita, e poi la terza condizione, l’assoluta capacità di intendere e di volere della persona nel momento in cui sceglie su se stesso questo percorso di fine vita, la quarta condizione, la documentazione certa e inequivocabile di scegliere, stando in condizioni di capacità di intendere e di volere.

Con il ricorso di queste quattro condizioni, già oggi, con la sentenza della Corte Costituzionale, il fine vita avviene con la non punibilità del medico”. Lo ha dichiarato a Sky TG24, ospite di Start, il Presidente della regione Toscana Eugenio Giani sulla nuova legge sul suicidio assistito, aggiungendo: “siamo in un paese democratico, noi abbiamo delle regole e la lettura di principi costituzionali spetta alla Corte Costituzionale che ha dato delle indicazioni su cui il legislatore nazionale è bene agisca con una legge.

Poi se, in questa fase transitoria, noi potremo o non potremo avere legittimità rispetto al provvedimento che abbiamo fatto, lo deciderà la stessa Corte. In questo, il nostro legislatore, il Parlamento non è la prima volta, spesso anzi, è stato ricalcitrante”. Lo ha dichiarato a Sky TG24, ospite di Start, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.