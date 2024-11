“SKY TG24“ * “E POI IL SILENZIO – IL DISASTRO DI RIGOPIANO“: «LA DOCUSERIE IN CINQUE EPISODI, CON PABLO TRINCIA (20 -21- 22/11)» (CLIP)

17.09 - lunedì 18 novembre 2024

E poi il silenzio – Il disastro di Rigopiano, La docuserie che racconta con video inediti e le testimonianze dirette di sopravvissuti, parenti delle vittime e soccorritori, la tragedia che coinvolse gli ospiti dell’Hotel Rigopiano nel gennaio del 2017.

Una docuserie Sky Original in cinque episodi con PABLO TRINCIA. Una produzione Sky Italia e Sky TG24 realizzata in collaborazione con Chora Media.

Regia di. PAOLO NEGRO. Creata e scritta da PAOLO NEGRO, PABLO TRINCIA E DEBORA CAMPANELLA. Il 20,21 e 22 novembre in esclusiva su Sky TG24, Sky Documentaries, Sky Crime e in streaming solo su NOW

È in arrivo il 20, 21 e 22 novembre la docuserie Sky Original E POI IL SILENZIO. IL DISASTRO DI RIGOPIANO – LA SERIE con 5 episodi. Le prime 2 puntate in onda mercoledì 20 novembre, 2 puntate giovedì 21 novembre e l’episodio finale venerdì 22 novembre, in esclusiva su Sky TG24, Sky Documentaries e Sky Crime, in streaming su NOW e sempre disponibili on demand.

Dopo l’enorme successo ottenuto dal podcast E poi il silenzio – Il disastro di Rigopiano, che dalla sua uscita ha conquistato il primo posto nella classifica top podcast di Spotify, la docuserie Sky Original prodotta da Sky Italia e Sky TG24, in collaborazione con Chora Media, e ideata da Paolo Negro, che ne cura anche la regia, Pablo Trincia e Debora Campanella, ripercorre con una profonda inchiesta giornalistica la tragedia della valanga che il 18 gennaio 2017 travolse l’Hotel Rigopiano.

Questo disastro, che rimane la valanga più letale mai registrata sul nostro Appennino, viene raccontato attraverso un’ampia raccolta di materiali audiovisivi, come le impressionanti immagini delle operazioni di soccorso fornite dai Vigili del Fuoco, dal Soccorso Alpino, dalla Guardia di Finanza e dalla Guardia Costiera, unite ai preziosi contributi video condivisi dai familiari delle vittime e dei superstiti. Sono immagini che restituiscono il complesso e drammatico contesto in cui si svolsero le operazioni di salvataggio, insieme a quelle girate dagli ospiti stessi dell’hotel, immortalati nei momenti di normalità poco prima che la valanga travolgesse la struttura.

A distanza di quasi otto anni e a ridosso dell’udienza fissata per il 27 novembre davanti ai giudici della Corte Suprema di Roma, per discutere del ricorso sulla sentenza di secondo grado che ha portato a 22 assoluzioni e 8 condanne, lasciando l’amaro in bocca ai parenti delle vittime, la docuserie solleva una domanda fondamentale: questo disastro è stato davvero solo un tragico evento naturale, o ci sono responsabilità che non sono ancora state chiarite? Offrendo uno spunto di profonda riflessione e un’ulteriore opportunità per ricordare chi non c’è più.

NOTE DELL’AUTORE

Ho deciso di occuparmi di questo caso incuriosito dai messaggi di tante persone che mi hanno contattato per chiedermi di occuparmene. Ho subito capito che si tratta di una grande storia corale nella quale tutto il pubblico può identificarsi: un hotel con spa in mezzo alle montagne, con all’interno tante coppie e famiglie che volevano concedersi un paio di giorni di relax per staccare e tirare il fiato. E poi una valanga che li seppellisce e in pochi secondi stravolge le vite di 40 famiglie. Ma “E Poi Il Silenzio” è anche altro. È il racconto di come a volte le istituzioni e gli enti che dovrebbero occuparsi della sicurezza di tutti noi lavorino male e in modo approssimativo.

Pablo Trincia

Gli episodi:

1 – SEMBRAVA L’ALASKA

Il 17 gennaio 2017, in un Abruzzo colpito da forti nevicate, i primi ospiti cominciano a salire verso l’hotel Rigopiano, lungo l’unica strada che lo collega al resto del mondo. Non sanno che stanno finendo in una trappola.

2 – UN SILENZIO ASSORDANTE

Il 18 gennaio l’hotel Rigopiano, rimasto completamente isolato a seguito della nevicata, viene scosso da un terremoto che manda in panico gli ospiti. Alle 16.49 una valanga lo distrugge.

EP.3 – I VINCITORI DEL FESTIVAL

La notizia del crollo inizialmente non viene creduta da chi lavora nelle sale operative per l’emergenza. Poi, lentamente, i soccorsi cominciano ad accorrere sul sito dove è appena avvenuta la tragedia.

4 – UN BRUTTO SOGNO

Dopo ore di tentativi, i soccorritori cominciano ad aprirsi un varco tra le macerie e a liberare le poche persone sopravvissute e rimaste intrappolate sotto le macerie.

5 – I MOSTRI NEL CASSETTO

Dopo 62 ore, viene estratto l’undicesimo e ultimo sopravvissuto al crollo. Ma ci sono 29 morti e un lungo processo che tuttavia condannerà solo una piccola parte delle persone rinviate a giudizio.

