SKIAREA MADONNA DI CAMPIGLIO (TN) * STAGIONE INVERNALE 2024: «CONFERMATA APERTURA IMPIANTI RISALITA ZONA GROSTÈ, IL 23-24/11»

14.56 - martedì 19 novembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Confermata l’apertura degli impianti di risalita in zona Grostè a Madonna di Campiglio. L’abbassamento delle temperature annunciato da questa sera (martedì 19 novembre 2024) e per le prossime tre, quattro notti sulle montagne della Val di Sole e della Val Rendena e la situazione attuale di innevamento della pista Graffer consentiranno alla SkiArea Madonna di Campiglio Dolomiti di Brenta di inaugurare la stagione invernale 2024-2025. Salvo imprevisti meteorologici, gli impianti di risalita nella zona Grostè, a Madonna di Campiglio, apriranno nel weekend del 23 e del 24 novembre 2024 con la messa in funzione delle telecabine Grostè 1 e 2 e della seggiovia 6 posti Grostè Express e apertura della pista Graffer fino alla stazione intermedia del Grostè.

Gli appassionati di sci potranno così godere delle prime discese della stagione nelle splendide cornici delle Dolomiti di Brenta. Dal 29 novembre gli impianti riapriranno in maniera continuativa nell’area di Madonna di Campiglio, mentre dal 5 dicembre sarà la volta delle strutture di Folgarida Marilleva e Pinzolo con l’apertura del collegamento.

Per informazioni aggiornate su impianti e piste aperte, webcam, prezzi e offerte promozionali, visitare il sito www.ski.it