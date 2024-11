SKIAREA MADONNA DI CAMPIGLIO (TN) * STAGIONE INVERNALE 2024: «3.500 SCIATORI, HANNO AFFOLLATO LE PISTE DEL GROSTÈ, NELLE GIORNATE DEL 23 E 24/11»

16.24 - martedì 26 novembre 2024

La SkiArea Madonna di Campiglio Dolomiti di Brenta inaugura la stagione sciistica con grande entusiasmo e partecipazione. Sono stati oltre 3500 gli sciatori, che nelle giornate del 23 e 24 novembre 2024, hanno affollato le piste del Grostè, a Madonna di Campiglio.

Due giorni di apertura anticipata che hanno permesso agli ospiti della SkiArea più grande del Trentino di godere di piste perfettamente innevate e curate e di assaporare in anteprima la magia dell’inverno, immersi in un panorama da sogno. Grazie alle recenti nevicate e a un’impeccabile preparazione dei tracciati dovuta al diffuso sistema di innevamento programmato, la SkiArea segna così un promettente inizio di stagione, ponendo le basi per un inverno ricco di emozioni e di avventure sulla neve.

In base alle attuali condizioni meteo, si torna a sciare giovedì 28 e venerdì 29 novembre 2024 in zona Grostè con l’apertura delle telecabine Grostè 1 e 2, della seggiovia 6 posti Grostè Express, della seggiovia Rododendro, della pista Lame e della pista Graffer fino alla stazione intermedia del Grostè. Da sabato 30, quindi, si aggiungeranno la cabinovia Spinale, la seggiovia Boch e la seggiovia Nube d’Oro con le piste n. 71 Boch, n. 73 Spinale Diretta fino al bivio Fortini (senza Curvoni), n. 77 Fortini, e n. 79 Grotte.

Da giovedì 5 dicembre si potrà sciare in tutta la SkiArea e, quindi, anche a Folgarida Marilleva e Pinzolo con l’apertura dei collegamenti tra le tre aree. Ben il 66% degli impianti sarà aperto. Insomma, quando si tratta di neve e di divertimento sugli sci, la SkiArea Madonna di Campiglio Dolomiti di Brenta si conferma sempre al top e in grado di offrire un’esperienza unica fin dall’inizio stagione. Per informazioni sempre aggiornate su impianti e piste aperte, webcam, prezzi e offerte promozionali, è possibile visitare il sito www.ski.it

Il DETTAGLIO DELLE APERTURE DAL 5 DICEMBRE

Folgarida Marilleva

A Folgarida Marilleva, gli impianti pronti ad accogliere gli ospiti a partire dal 5 dicembre sono: la telecabina Folgarida, la telecabina Belvedere, la seggiovia Spolverino, la seggiovia Vigo e la seggiovia Malghette. Saranno operative anche la seggiovia Orso Bruno, la seggiovia Bamby e la sciovia Malghet Aut 2. Inoltre, la telecabina Marilleva 900, la telecabina Albarè, la telecabina Panciana, la seggiovia Sghirlat, la seggiovia Mastellina e la seggiovia Bassetta offriranno un comodo accesso alle piste così come le due tratte della telecabina Daolasa. Gli impianti serviranno le piste: n. 2 Azzurra, n. 4 Spolverino, n. 6 Malghetto, n. 7 Panoramica, n. 9 Delle Rocce, n. 10 Malghette, n. 11 Orso Bruno, n. 14 Malghet Aut 2 (destra), n. 16 Mastellina, n. 18 Skiweg Malghet Aut, n. 22 Sghirlat, n. 23 Panciana e n. 34 Bamby.

Madonna di Campiglio

Nell’area di Madonna di Campiglio, oltre a quelli già aperti, entreranno in funzione gli impianti di risalita Pradalago, Fortini, Zeledria, Genziana, 5 Laghi a servizio delle piste n. 50 Pradalago Facile, n. 56 Skiweg Campiglio, n. 49 Zeledria, n. 46 Genziana bassa, n. 48 Fiocco di Neve e n. 85 5 Laghi.

Pinzolo

Pronta ad accogliere gli sciatori anche Pinzolo che mette in moto la cabinovia Pinzolo – Prà Rodont, la cabinovia Prà Rodont – Doss del Sabion, il Tapis Roulant – Fiocco di Neve, la seggiovia Fossadei – Malga Cioca, e la seggiovia Malga Grual – Doss del Sabion. Inoltre, saranno operative la seggiovia Grual – Monte Grual, la Seggiovia Puza dai Fo’ – Monte Grual e la cabinovia Pinzolo Campiglio Express che garantirà il collegamento con Madonna di Campiglio.

Per quanto riguarda le piste ci si potrà divertire sulla Rododendro e sulla Grual Rossa. Saranno inoltre aperte anche la Clump e la Brenta, la Fossadei e il Campo Prà Rodont, lo skiweg Fossadei – Rododendro e la variante Rododendro – Fossadei.